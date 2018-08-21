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Обвиняемых в убийстве отца трех сестер Хачатурян суд оставил под стражей

Прокуратура располагает данными о сексуальном насилии Михаила Хачатуряна над дочерьми. Они признали вину.

21.08.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Обвиняемых в убийстве отца трех сестер Хачатурян суд оставил под стражей

Тело отца обнаружено с множественными колото-резаными ранениями

Мосгорсуд в понедельник признал законным арест трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца Михаила Хачатуряна, передает ТАСС.

Полиция в Москве проверила базу сообщений за 16 лет и не нашла жалоб на Михаила Хачатуряна
«Решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — огласила постановление судья.

Старшая из сестер, Крестина Хачатурян, ранее заявила, что раскаивается в убийстве отца. Прокурор на заседании сообщила, что в деле есть сведения о сексуальном насилии отца над дочерьми.

Защита трех сестер Хачатурян ранее говорила, что не видит оснований для признания ими вины и будет настаивать на переквалификации обвинения «в сторону самообороны». Как сообщил ТАСС адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин, «сестры Хачатурян признали вину при задержании, но это произошло без участия нашей адвокатской группы. Изучив материалы, защита не видит оснований для признания вины в убийстве. Мы будем настаивать на переквалификации обвинения в сторону самообороны».

Следователи предъявили трем сестрам Хачатурян обвинение в убийстве 57-летнего отца, тело которого с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания. По данным ряда СМИ, отец был очень строг с детьми, разрешал дочерям выходить из дома только в школу и магазин, соседи опасались убитого, говорили о наличии у него оружия.

2 августа Останкинский суд Москвы арестовал трех сестер до 28 сентября по обвинению в убийстве.

Источник: ТАСС


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