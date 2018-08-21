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Экстремально отметят День российского флага в Бердске

22 августа вручат паспорта 14-летним бердчанам, проведут фестиваль уличных культур, покажут спецтехнику и накормят солдатской кашей.(ПРОГРАММА)

21.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Экстремально отметят День российского флага в Бердске

Российский флаг веет даже в парке аттракционов Бердска

Праздничная программа Дня государственного флага Российской Федерации в Бердске 22 августа:

Площадь Горького

13:00-15:00 — фестиваль уличных культур и экстремальных видов спорта;

16:00 — торжественное мероприятие, посвященное Дню государственного флага России:
— торжественное вручение паспортов молодым бердчанам;
— гала-концерт фестиваля «01-02-03»;

15:00-19:00 — работа полевой кухни;
— выставка спецтехники экстренных служб «01-02-03».

Городской парк культуры и отдыха

17:30 — концертная праздничная программа.


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(2) Комментариев

  1. Болдырев

    Интересно, вспомнят ли устроители, как мы с Шапраном устанавливали первый триколор свободной России на здании горсовета в 1991 году?

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    • Поросёнок Пётр

      Сергей Анатольевич, ну, вы же понимаете, то было совсем иные времена и совсем другой флаг, нынешний хоть цветами и совпадает, но, суть совершенно другая, да и ваши действия теперь статья 280 УК РФ, так, что не позовут *PARDON*

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