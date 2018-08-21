Экстремально отметят День российского флага в Бердске

Банки стали чаще давать кредиты людям старше 60 лет
Опасной не считается «зебра» у ТЦ «Орбита», где «Нива» сбила женщину с коляской в Бердске
Устрашающие картинки на бутылках с алкоголем хочет размещать Минздрав
Крыму 900 млн рублей из своего резервного фонда даст Путин
«Дошираком» и туалетной бумагой могут помочь заключенным жители Бердска
«Единая Россия»: никаких дискуссий об отмене пенсий не будет
Украли 440 литров бензина из цистерн на железной дороге в Новосибирской области
Число приемных детей до трех в одной семье сокращать отказались
Как сын крепостного крестьянина князя Волконского стал фельдшером в Бердске
Попавшему в санкционный список банку Ротенбергов снова поможет власть
Интересно, вспомнят ли устроители, как мы с Шапраном устанавливали первый триколор свободной России на здании горсовета в 1991 году?
2 2
Сергей Анатольевич, ну, вы же понимаете, то было совсем иные времена и совсем другой флаг, нынешний хоть цветами и совпадает, но, суть совершенно другая, да и ваши действия теперь статья 280 УК РФ, так, что не позовут
1 0