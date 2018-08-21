Зарастет грязью без хозяина сквер Молодежи в Бердске

С завидным постоянством жители Микрорайона замусоривают сквер Молодежи
После уборки отряда «Зеленый патруль» вновь зарастает мусором сквер Молодежи в Бердске.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители Микрорайона постоянно жалуются на скопление мусора в роще за ДК «Родина».
Напомним, в 2014 году заброшенную рощу за Дворцом культуры начала облагораживать бердская молодежь. Инициатива создания сквера исходила от городского совета молодежи. Советом молодежи тогда руководил Евгений Коржов. На первый выигранный грант ребята обустроили дорожки в сквере. После того, как выгребли из рощи весь мусор. На следующие гранты возвели за ДК «Родина» детскую и спортивную площадки.
Сквер убирают волонтеры и ребята из отряда «Зеленый патруль». Но не каждый день. Скашивает траву в роще УЖКХ, там же предоставляют транспорт для вывоза мусора.
Ребята из отряда «Зеленый патруль» 15 августа убрали мусор на территории сквера. Их работа еще была видна вечером 16 августа. Но через 4 дня сквер вернулся в первобытное неубранное состояние.
— Сегодня я задала вопрос по этому скверу Евгению Коржову. Жаль, что забросили эту замечательную идею. А идея основывалась все таки на финансовой поддержке. Отряд экологический делает какую-то работу. Но, на мой взгляд, этого недостаточно. Хорошую идею нужно развивать, — высказала свою точку зрения 20 августа «Курьер. Среда. Бердск» директор ДК «Родина», депутат бердского горсовета Людмила Чуркина.
Вопреки мнению вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, Людмила Чуркина считает, что отдел молодежи не может взять на баланс городские леса. Сейчас обсуждается вопрос об организации какой-то службы, которая занималась бы озеленением и содержанием лесов. Этот серьезный вопрос ставят многие, подчеркнула Чуркина.
— Я как депутат озадачена этим вопросом и задаю его всем. Давайте решать проблему сквера, продолжать его развитие через гранты. Пока не определен его хозяин. Отдел по делам молодежи делает то, что может в рамках волонтерского движения. Но этого недостаточно, — отметила Людмила Ивановна.
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«Чуркина считает, что пока у городских лесов нет собственника»
Где в Бердске «Городские леса» Что это ? Кто объяснит?
Это вы так «ТОНКО» предлагаете подарить под застройку все парки Бердска?
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На монетку намекает , хочет золотой дождь в пасть
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«Сейчас обсуждается вопрос об организации какой-то службы, которая занималась бы озеленением и содержанием лесов.»
На сегодня Бердск по озеленению деревьями, проигрывает абсолютно всем в области, даже вечно лысому Искитиму, который на сегодня просто высмеял Бердск! Чем вам лесхоз Бердска не нравится? Или у них «другая специализация»? Может, хоть у них поучится? В Академе и Кольцово, какая служба занимается озеленением? Или у вас другие задачи?
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а вот возле монетки на которую постоянно грязь льют сквер с дорожками что собственник монетки на личные бабки сделал порядок и каждый год елочки сажают в этом году сам видел и все прижились говорят он сам лично их садил . Вот что значит делать руками а не языком шлепать Чуркина сколько кричала про сквер Молодежи а концовка одна дайте денег или сделайте для нас а самим выйти навести порядок ума не хватает . Ума хватает только перегородить доступ людей на муниципальную землю.
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А у нас как всегда не ума не денег ктобы прибавил если нет того чтобы распилить не интересно вот ямочный ремонт это интересно а парки и скверы это для ужкз не интересно пусть гастрики ходят по улицам собирают мусор на низ тоже мржно сэкономить зато проще отчитываться ужкх не дураки
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Ну все у парков сейчас будут собственники …Мадам Чуркина продает парки ,или сама их хочет купить!!!!!! А администрация разве не хозяин муниципальных земель ???
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Уберите от туда лавочки и сразу исчезнет проблема , возле турников такого мусора нет. Подросткам хватит места на скамейках рядом с фонтаном, там убирают и всегда чисто.Оставьте в покое рощу! Птицы гнёзда перестали вить в той роще.
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