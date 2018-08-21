Зарастет грязью без хозяина сквер Молодежи в Бердске

После уборки отряда «Зеленый патруль» вновь зарастает мусором сквер Молодежи в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители Микрорайона постоянно жалуются на скопление мусора в роще за ДК «Родина».

Напомним, в 2014 году заброшенную рощу за Дворцом культуры начала облагораживать бердская молодежь. Инициатива создания сквера исходила от городского совета молодежи. Советом молодежи тогда руководил Евгений Коржов. На первый выигранный грант ребята обустроили дорожки в сквере. После того, как выгребли из рощи весь мусор. На следующие гранты возвели за ДК «Родина» детскую и спортивную площадки.

Сквер убирают волонтеры и ребята из отряда «Зеленый патруль». Но не каждый день. Скашивает траву в роще УЖКХ, там же предоставляют транспорт для вывоза мусора.

Ребята из отряда «Зеленый патруль» 15 августа убрали мусор на территории сквера. Их работа еще была видна вечером 16 августа. Но через 4 дня сквер вернулся в первобытное неубранное состояние.

— Сегодня я задала вопрос по этому скверу Евгению Коржову. Жаль, что забросили эту замечательную идею. А идея основывалась все таки на финансовой поддержке. Отряд экологический делает какую-то работу. Но, на мой взгляд, этого недостаточно. Хорошую идею нужно развивать, — высказала свою точку зрения 20 августа «Курьер. Среда. Бердск» директор ДК «Родина», депутат бердского горсовета Людмила Чуркина.

Вопреки мнению вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, Людмила Чуркина считает, что отдел молодежи не может взять на баланс городские леса. Сейчас обсуждается вопрос об организации какой-то службы, которая занималась бы озеленением и содержанием лесов. Этот серьезный вопрос ставят многие, подчеркнула Чуркина.

— Я как депутат озадачена этим вопросом и задаю его всем. Давайте решать проблему сквера, продолжать его развитие через гранты. Пока не определен его хозяин. Отдел по делам молодежи делает то, что может в рамках волонтерского движения. Но этого недостаточно, — отметила Людмила Ивановна.