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Кто потерял кошку с большими голубыми глазами и купированным хвостом

Кто потерял молодую кошечку на дачах в районе водозабора.

20.08.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:
8-913-7286343
Кто потерял молодую кошечку на дачах в районе водозабора, очень худенькая, похоже на сиамскую с большими голубыми глазами и купированным хвостом.


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