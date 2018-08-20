Ливни с градом и шквалистый ветер обещают синоптики Бердску

В регионе ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области в понедельник, 20 августа. Неблагоприятная погода будет способствовать осложнению обстановки. Населению следует быть предельно осторожными, соблюдать меры личной безопасности, как в быту, так и на улицах, и в природной среде.

По данным синоптиков, днем 21 августа и сутки 22 августа в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, ливни, град, усиление ветра 18-23 м/с, при грозах шквалистый ветер до 25 м/с. Спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений.

-При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, по возможности, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра! Откажитесь от прогулок по лесу и выходу к водоемам. Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями, — предупреждают спасатели.

При шквалистом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, следует немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар. Опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам.

-Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по единому номеру пожарных и спасателей 101 или 112. Набор осуществляется как с мобильного, так и со стационарного телефонов, — сообщают в МЧС.

Телефон оперативного дежурного по Бердску 2-18-18.