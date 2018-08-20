Млечный путь, Марс и треки звезд удалось снять во время уникального звездопада фотографу из Бердска

В ночь на 18 августа бердский фотограф Ольга Шульдинер-Сивякова сделала фотографии звездного неба. Марс и Млечный путь поразили своей красотой пользователей соцсетей. Автор уникальных фотоснимков раскрыла читателям сайта «Курьер. Среда. Бердск» секрет удачных кадров.

Ольга профессионально занимается фотографией 9 лет. Семейная, детская свадебная фотосъемка, для души снимает природу.

Первый раз сфотографировать звезды жительница Бердска решила в прошлом году на Алтае. Сделав удивительные кадры и в этом году она была намерена запечатлеть на объектив бескрайние небесные просторы Алтая. Но мечте из-за погоды не суждено было сбыться и Ольга решила попытать счастье направив свой объектив на небо Бердска, выбрав точку недалеко от аэродрома «Бердск-Южный».

Как признается фотограф, сначала, около 22.00 было ясно, через два часа небо полностью закрыли облака. Но бердчанке все-таки удалось зафиксировать движение звезд. Зеркальным фотоаппаратом со штатива.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга, сначала поснимала звезды, потом принялась за треки. Это оказалось не так просто. Чтобы получить удачный кадр, обычно требуется около 30 минут.

Бердчанка очень довольна звездной фотосессией, особенное впечатление на нее произвел Млечный путь и Марс, который по мнению Ольги и сейчас виден невооруженным взглядом рядом с горизонтом.

На Алтае, как на Марсе

Ольга обожает Алтай. За последние десять лет она выбралась в русскую Швейцарию второй раз. В этом году созрело решение полюбоваться не только великолепными горными склонами, а побывать на «Марсе». Так называется туристическая точка, откуда бердчанка привезла фантастические в прямом смысле фотографии.

— Невероятные марсианские пейзажи от желтого до темно-красного цвета напоминают куски мяса. Такая расцветка обусловлена, как поведали нам коренные алтайцы, высоким содержанием солей ртути.

За сутки мы были искусаны сотнями голодных комаров, но впечатления от увиденного такие, как будто мы побывала не на земле, а реально на другой планете! — делится впечатлениями фотограф.

У Ольги есть традиция раз в год снимать молнии. За последние пять лет, именно 2018 год принес удачные кадры. В два часа ночи она уже собиралась спать, но решила притаиться с фотоаппаратом и во время нажатия кнопки небо озарила ярчайшая вспышка молнии. Из 81 кадров два удачных фото — отличный «улов».

По мнению бердского фотографа, хорошо фотографировать может каждый, главное выстроить свет, выбрать композицию и найти удачный момент. Сейчас Ольга Шульдинер-Сивякова снимает водопады Новосибирской области, а на следующий год, мечтает в мае отправится в Крым для фотосъемки лавандовых полей.