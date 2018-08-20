Ликвидировали очередь из детей в возрасте от 4 до 7 лет в детсадах Бердска

В понедельник, 20 августа, начальник управления образования Бердска Жанна Тузова на совещании чиновников рассказала о заполняемости учебных заведений города. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 1 сентября в школы придут более 13 тыс. учеников. В детсады — значительно меньше

В Бердске работают 19 муниципальных и частный детсад «Кристаллик».

— Планируемая численность воспитанников в детсадах более 5000. На сегодняшний день в муниципальные детсады выданы 1294 направления. Можно сказать, что в возрасте от 4 до 7 лет мы очередь закрыли. От 3 до 4 лет еще есть дети, которых будем направлять в группы кратковременного пребывания, — отметила Жанна Леонидовна.