Ливни с градом и шквалистый ветер обещают синоптики Бердску
Ликвидировали очередь из детей в возрасте от 4 до 7 лет в детсадах Бердска
Сбил мальчика на велосипеде 80-летний водитель Suzuki на пешеходном переходе в Бердске
Путин срочно проводит проверку боеготовности войск «Восток-2018»
Более 13 000 школьников сядут за парты 1 сентября в Бердске
До 409 рублей снизился средний чек за поход в магазин в Сибири
Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» от «Курьер.Среда.Бердск»
Отбирают референдум по пенсионному возрасту у КПРФ альтернативные группы
Зарплату женщин повышать до заработков мужчин призывает спикер СФ
Экспозицию о российских немцах открывает музей бывшего радиозавода в Бердске
Еще 5 лет назад сказали что детсадик на микрорайоне не нужен и детей будет все меньше.
http://www.kurer-sreda.ru/2013/11/22/122634-deputaty-berdska-xotyat-zapretit-xoldingu-strojregionservis-stroit-vmesto-detsada-mnogoetazhku
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