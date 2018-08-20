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Путин срочно проводит проверку боеготовности войск «Восток-2018»

Шойгу поручил соблюдать требования безопасности особо тщательно, «исключить случаи нанесения ущерба госсобственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду»

20.08.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Путин срочно проводит проверку боеготовности войск Восток 2018

Угроза войны всегда актуальна

Внезапная проверка боеготовности началась в частях Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Соответствующее указание дал главнокомандующий Владимир Путин.

Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, проверка, включающая комплекс из 16 специальных учений, проходит в преддверии масштабных учений «Восток-2018».

«Проверку провести с 20 по 25 августа. Особое внимание обращаю на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами», — отметил Шойгу.

Также для проверки авиаготовности и выполнения задач территориальной обороны привлекут военные комиссариаты, рассказал глава Минобороны.

Министр поручил соблюдать требования безопасности особо тщательно, «исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду».

Действия войск оценят три рабочие группы: две из них проверят органы военного управления Восточного и Центрального округов, третья — изучит мобилизационное развертывание. Результаты проверки учтут, оценивая готовность соединений к учениям «Восток-2018». По словам Шойгу, эти маневры станут беспрецедентными по масштабам, в них примут участие военные из Китая и Монголии.

Источник: РИА Новости


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