Отбирают референдум по пенсионному возрасту у КПРФ альтернативные группы

КПРФ теряет шансы на проведение всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Более чем в 20 регионах уже зарегистрированы альтернативные группы по проведению «пенсионного» референдума. Там коммунисты уже не смогут зарегистрировать свои группы. По закону, для проведения всероссийского референдума необходимо создать подгруппы более чем в половине субъектов РФ.

Практически во все региональные избиркомы поступило по несколько уведомлений о формировании подгрупп по проведению всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. При этом в большинстве регионов коммунистов, которые первыми заявили о проведении референдума, уже обошли другие активисты. Справоросс Илья Свиридов, зарегистрировавший свою инициативную группу, сказал Ъ, что, по последней информации, у нее уже зарегистрировано «около десятка подгрупп, последний раз — в Оренбурге». Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал, что у КПРФ зарегистрировано только две подгруппы, до среды коммунисты подадут документы на регистрацию 52 групп. «Мы знаем, что в ряде регионов создаются спойлерские группы, но сейчас это ничего не значит, так как мы собираемся оспаривать регистрацию этих групп в суде и добиваться отмены регистрации»,— сказал Афонин.

По сообщениям корреспондентов “Ъ”, более чем в 20 регионах уже созданы альтернативные коммунистам подгруппы. В Свердловской области КПРФ провела собрание для регистрации инициативной группы 13 августа. Однако 14 августа глава облизбиркома Валерий Чайников заявил, что другая группа зарегистрировала свою группу накануне. Господин Чайников не назвал заявителей, уточнив, что речь идет о «жителях Московской области». Глава облизбиркома подчеркнул, что группа КПРФ не может быть зарегистрирована с аналогичным вопросом.

В Ульяновской области подгруппу сформировали региональные лидеры партий «Родина» и «Гражданская платформа». Как сообщил глава отделения «Родины» Ильдар Габитов, являющийся соучредителем Ассоциации похоронной отрасли, собрание прошло 15 августа, 20 августа документы будут поданы в облизбирком. Ульяновская КПРФ еще только занимается формированием своей подгруппы. Член обкома КПРФ, депутат заксобрания Айрат Гибатдинов заявил, что «КПРФ будет требовать отказа в регистрации фейковой группы»: «Я уверен, что она создана с участием власти, чтобы затормозить наш референдум. Но в реальности никто из этой группы подписи собирать не будет, и референдум будет сорван». Глава облизбиркома Юрий Андриенко пояснил, что в законодательстве не оговорен порядок рассмотрения документов подгрупп, если их будет несколько: «Думаю, мы поступим по справедливости. Сначала проведем процедуру проверки по одной подгруппе, и если мы ее зарегистрируем, то вторую регистрировать уже однозначно не будем».

Как инициаторы референдума прошли первый уровень

Избирком Приморского края зарегистрировал подгруппу вологодской инициативной группы, избирком Коми — подгруппу нижегородской группы. В Чувашии коммунистов обошла группа активистов во главе с исполнительным директором Совета муниципальных образований Чувашии Станиславом Николаевым. 17 августа он подал ходатайство о регистрации подгруппы, собрание которой прошло 15 августа в здании Чувашской национальной библиотеки, секретарем была экс-заместитель главы администрации Московского района Чебоксар Нина Глотова. Участниками являлись работники бюджетной сферы. Коммунисты еще не успели провести собрание подгруппы. Появление «группы Николаева» в штабе коммунистов вызвало возмущение. «Ясно, что эта властная группа в реальности никаким референдумом заниматься не будет. Мы уже собрали более 42 тыс. подписей граждан в поддержку референдума. Если нас не допустят, мы будем оспаривать это в судах»,— заявилдепутат Госсовета от КПРФ Григорий Данилов. Член избиркома от «Справедливой России» Игорь Михайлов сообщил, что документы инициативной группы Николаева, «несмотря на очевидную административную помощь, имеют ряд серьезных юридических недостатков».

Почему Элла Памфилова подгоняет коммунистов в «пенсионном» референдуме

В новосибирский избирком поступили два ходатайства о регистрации подгрупп. Первая зарегистрирована 17 августа. Заявление коммунистов избирком рассмотрит сегодня, 20 августа. Второй секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов заявил, что избирком допустил процедурные нарушения при регистрации подгруппы, которую назвал «спойлерской»: «Они провели собрание и создали группу до утверждения их вопроса Центризбиркомом. Это очевидное нарушение, чтобы не дать нам возможности включиться в проведение референдума».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новосибирские коммунисты считают провокацией создание в регионах альтернативных групп, имеющих цель сорвать референдум по вопросу о повышении пенсионного возраста в общероссийском масштабе. По сообщению юриста новосибирского обкома КПРФ Камиля Джафарова, в альтернативной группе фигурируют фамилии представителей партии «Родина.

Омский и томский обкомы КПРФ тоже не успели первыми зарегистрировать свои подгруппы. Избирком Омской области зарегистрировал 16 августа подгруппу, которую возглавляет руководитель местного отделения Союза садоводов России, член «Единой России» Виктор Бобырь. Томский избирком 17 августа принял решение о регистрации подгруппы, один из уполномоченных которой — ответственный секретарь Совета ветеранов Томска Владимир Томилов. В Липецкой области представителей КПРФ обошла подгруппа, организаторами которой стали уборщица и водитель областного бюджетного учреждения «Центр патриотического воспитания» (подчиняется управлению внутренней политики администрации региона).

Илья Свиридов сказал, что «четкой статистики» по зарегистрированным региональным подгруппам «нет ни у кого». «Даже у Центризбиркома нет актуальной информации о том, сколько зарегистрировано региональных подгрупп,— сказал он.— Нам даже придется нанимать человека, который бы постоянно обзванивал местные избиркомы и собирал информацию». По его словам, его инициативная группа разрабатывает сайт «народпротив.онлайн», на котором региональные подгруппы будут сами регистрироваться. Юрий Афонин сказал, что «четкой статистики» создания альтернативных групп в регионах партия не ведет.

В свою очередь председатель ЦИК Элла Памфилова призвала инициативные группы объединяться, чтобы референдум действительно состоялся.