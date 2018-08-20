Более 13 000 школьников сядут за парты 1 сентября в Бердске

Контролирует работу 40 образовательных учреждений управление образования и молодежной политики в Бердске. Из данного числа 18 — общеобразовательные учреждения: 14 муниципальных, частное общеобразовательное учреждение «Школа экологии и диалектики», негосударственное образовательное учреждение «Православная гимназия во имя преподобного Серафима Саровского» и государственное бюджетное учреждение «Казачья кадетская школа-интернат».

Планируемая численность общеобразовательных учреждений более 13 000 человек, сообщила на совещании чиновников 20 августа начальник управления образования Жанна Тузова.

— К нам ежедневно приходят дети, которые приезжают из разных городов России, нашего региона, ближнего зарубежья, для того, чтобы обучаться в Бердске. Заявления мы принимаем ежедневно. Все учащиеся образовательных учреждений обеспечены учебниками. Конкурсные процедуры состоялись. Необходимые учебники приобретены и выдаются детям, по необходимости происходит обмен, — рассказала Тузова.