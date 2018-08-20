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Более 13 000 школьников сядут за парты 1 сентября в Бердске

Число учеников растет за счет приезжих, в том числе из ближнего зарубежья. Но учебников хватило всем.

20.08.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Более 13 000 школьников сядут за парты 1 сентября в Бердске

Качество образования в Бердске ежегодно подтверждает большое количество медалистов

Контролирует работу 40 образовательных учреждений управление образования и молодежной политики в Бердске. Из данного числа 18 — общеобразовательные учреждения: 14 муниципальных, частное общеобразовательное учреждение «Школа экологии и диалектики», негосударственное образовательное учреждение «Православная гимназия во имя преподобного Серафима Саровского» и государственное бюджетное учреждение «Казачья кадетская школа-интернат».

Планируемая численность общеобразовательных учреждений более 13 000 человек, сообщила на совещании чиновников 20 августа начальник управления образования Жанна Тузова.

— К нам ежедневно приходят дети, которые приезжают из разных городов России, нашего региона, ближнего зарубежья, для того, чтобы обучаться в Бердске. Заявления мы принимаем ежедневно. Все учащиеся образовательных учреждений обеспечены учебниками. Конкурсные процедуры состоялись. Необходимые учебники приобретены и выдаются детям, по необходимости происходит обмен, — рассказала Тузова.

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Учебники может и купили, а вот рабочие тетради нет. Рабочие тетради, как и прежде ,родители купили за свой счет.

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