Ливни с градом и шквалистый ветер обещают синоптики Бердску
Ликвидировали очередь из детей в возрасте от 4 до 7 лет в детсадах Бердска
Сбил мальчика на велосипеде 80-летний водитель Suzuki на пешеходном переходе в Бердске
Путин срочно проводит проверку боеготовности войск «Восток-2018»
Более 13 000 школьников сядут за парты 1 сентября в Бердске
До 409 рублей снизился средний чек за поход в магазин в Сибири
Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» от «Курьер.Среда.Бердск»
Отбирают референдум по пенсионному возрасту у КПРФ альтернативные группы
Зарплату женщин повышать до заработков мужчин призывает спикер СФ
Экспозицию о российских немцах открывает музей бывшего радиозавода в Бердске