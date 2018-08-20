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Зарплату женщин повышать до заработков мужчин призывает спикер СФ

Матвиенко считает этот разрыв «большим и несправедливым»: средняя женская зарплата составляет 74% мужской.

20.08.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Зарплату женщин повышать до заработков мужчин призывает спикер СФПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обращает внимание на разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России, хотя прогресс в этом вопросе есть.

«В нашей стране средняя зарплата женщин составляет 74% средней зарплаты мужчин. Правда, можно утешать себя тем, что в 2005 году этот показатель составлял всего 60%. Вроде бы сдвиги есть», — сказала она в интервью журналу «Международная жизнь».

Матвиенко считает этот разрыв «большим и несправедливым». «Как показывает жизнь, это обусловлено не только тем, что на высокооплачиваемых позициях женщин меньше, чем мужчин, но и с тем, что нередко за одинаковую работу женщинам платят меньше, чем мужчинам», — сказала спикер.

Она призвала работать над сокращением этих «ножниц», пообещала поддержку инициатив в этом направлении, призвала профсоюзы быть активнее в этом вопросе.

Кроме того, спикер высказала мнение, что «цифровизация» не должна ставить женщин в более трудное положение, призвала развивать цифровые навыки у женщин.

Матвиенко считает, что женщины в современном обществе могут строить и карьеру, и иметь семью — хоть это и тяжело, но не невозможно.

Источник: Интерфакс


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