Экспозицию о российских немцах открывает музей бывшего радиозавода в Бердске

Немецкая диаспора самая большая из национальных в Новосибирской области
Познакомиться с традициями российских немцев можно будет, посетив экспозицию «История и культура российских немцев», открытие которой состоится 21 августа в 13:00 часов в выставочном зале музея истории Бердского радиозавода (ул. Ленина, 89/8 на седьмом этаже, вход со двора здания в «Бизнес-центр», затем на лифте до 6 этажа и один лестничный пролет до 7 этажа проходите пешком).
Этот проект новосибирского «Российско-немецкого дома» задуман как обновляющаяся музейная выставка, основу которой составят информационные стенды, а вот историческими экспонатами экспозиция будет обрастать по мере своего существования при активной поддержке бердчан-российских немцев. Поначалу же «музейный фонд» будет представлен лишь женским национальным немецким костюмом. Но чтобы увидеть весь возможный масштаб будущей экспозиции, в день открытия Российско-немецкий дом представит три десятка интереснейших предметов, среди которых шкатулки, рушники, веретенца, кофейники, колбасный шприц и многое другое. Вход на экспозицию в день открытия – свободный, после – по билетам, как и во все музейные залы, рассказали в Бердском историко-художественном музее.
Выбор для размещения экспозиции музея БРЗ не случаен, ведь в трудовом коллективе этого завода-гиганта, его цехах и конструкторских бюро трудилось немало российских немцев и информация об этом также вскоре появится в экспозиции.
Все, кому интересна тема истории российских немцев, звоните по тел. «Дома дружбы» — 5-31-55.
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