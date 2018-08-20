Экспозицию о российских немцах открывает музей бывшего радиозавода в Бердске

Познакомиться с традициями российских немцев можно будет, посетив экспозицию «История и культура российских немцев», открытие которой состоится 21 августа в 13:00 часов в выставочном зале музея истории Бердского радиозавода (ул. Ленина, 89/8 на седьмом этаже, вход со двора здания в «Бизнес-центр», затем на лифте до 6 этажа и один лестничный пролет до 7 этажа проходите пешком).

Этот проект новосибирского «Российско-немецкого дома» задуман как обновляющаяся музейная выставка, основу которой составят информационные стенды, а вот историческими экспонатами экспозиция будет обрастать по мере своего существования при активной поддержке бердчан-российских немцев. Поначалу же «музейный фонд» будет представлен лишь женским национальным немецким костюмом. Но чтобы увидеть весь возможный масштаб будущей экспозиции, в день открытия Российско-немецкий дом представит три десятка интереснейших предметов, среди которых шкатулки, рушники, веретенца, кофейники, колбасный шприц и многое другое. Вход на экспозицию в день открытия – свободный, после – по билетам, как и во все музейные залы, рассказали в Бердском историко-художественном музее.

Выбор для размещения экспозиции музея БРЗ не случаен, ведь в трудовом коллективе этого завода-гиганта, его цехах и конструкторских бюро трудилось немало российских немцев и информация об этом также вскоре появится в экспозиции.

Все, кому интересна тема истории российских немцев, звоните по тел. «Дома дружбы» — 5-31-55.