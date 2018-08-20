На губернаторские выборы дачников бесплатно повезут автобусы в Бердске

Совместно с избирательными комиссиями прорабатывает вопрос организации дополнительных автобусных маршрутов в день выборов губернатора Новосибирской области 9 сентября отдел транспорта и дорожного хозяйства в Бердске.

— Подвозить избирателей будут к центрам избирательных участков из отдаленных районов города. Проезд для пассажиров будет бесплатным. В этом году мы увеличиваем количество маршрутов. Кроме традиционных, которые следуют до поселка Вега, микрорайонов Белокаменного и Раздольного, мы добавим маршруты в Речкуновскую зону отдыха и для бердчан, проживающих в садовых обществах. Всю информацию о графике движения общественного транспорта разместим в СМИ, — сообщила на совещании чиновников 20 августа начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.