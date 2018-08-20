Ставки по автокредитам и ипотеке вырастут осенью 2018 года

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари, специально для «Российской газеты»:

Похоже, сентябрь готовит для рубля новые испытания. В начале осени с каникул вернутся американские конгрессмены, а значит тема расширения санкций к России вновь окажется на повестке дня.

Учитывая, что в ноябре в США предстоят выборы в Конгресс, обсуждение будет активным — многие из конгрессменов постараются заработать на «российском вопросе» политические очки. При этом не столь уж важно, проголосует ли текущий состав Конгресса за законопроект по расширению санкций или голосование будет перенесено на более поздний период.

По нашим оценкам, маловероятно, что законопроект будет принят в нынешней редакции — скорее всего, Конгресс и Сенат внесут в него поправки, после чего он попадет на стол Дональду Трампу. А вступление закона в силу может быть отложено на длительный срок. Но бурные дискуссии о России в Конгрессе и СМИ гарантируют рублю «жаркую» осень.

В последние месяцы центробанки развивающихся стран — Турции, Аргентины, Мексики, Индонезии, Индии — были вынуждены поднять ключевые ставки. Похоже, по этому пути пойдет и ЦБ РФ. В пользу повышения ставок в России играет также рост инфляционных ожиданий — большинство факторов указывают на ускорение инфляции в конце года.

На ближайшем заседании 14 сентября с большей долей вероятности российский регулятор поднимет ставку на 0,25 процента. А в случае ухудшение внешнего фона (торговые войны, санкции к России, эскалация турецкого кризиса, снижение нефтяных котировок) возможно повышение сразу на 0,5 процента или даже на 0,75. Это может привести к общему подъему банковских ставок в российской экономике. Если вы откладывали покупку автомобиля или недвижимости в кредит — возможно, сейчас самое время это сделать, пока кредитные ставки не пошли в рост.

На фоне общего исхода инвесторов из валют развивающихся стран рубль в августе оказался под давлением, а в контексте высоких цен на нефть он выглядит перепроданным.

Но учитывая непростую политическую обстановку, рубль не будет спешить восстанавливать утраченные позиции. В случае обострения кризиса в Турции или расширения санкций к России курс доллара в сентябре может скакнуть в район 70 рублей, а курс евро приблизиться к 80 рублям. Для более сильного ослабления рубля на текущий момент причин нет.