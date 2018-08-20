Не все туалеты и спортзалы отремонтировали в школах Бердска

Все запланированные работы в полном объеме выполнены в образовательных учреждениях Бердска. Остались небольшие штрихи, которые до 30 августа выполнят, рассказала на совещании чиновников 20 августа начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

В большинстве школ, как отметила комиссия по приемке, очень хорошая сохранность мебели и учебного оборудования.

До конца текущего года в школах и садах предстоит отремонтировать кровли. Деньги, 2,4 млн рублей из областного бюджета, и софинансирование, 742 тыс. рублей из местного, поступили только в августе. Сейчас ведутся подготовительные работы.

— Проблемными остаются места общего пользования. Не во всех учреждениях туалетные комнаты приведены в тот вид, в который хотелось бы — необходимы дополнительные средства. А также коридоры и спортивные залы в некоторых школах, которые требуют больших капиталовложений, — подчеркнула Жанна Леонидовна.

Комиссия по приемке школы проверяла вопросы по соблюдению требований правил пожарной безопасности, СанПиН, антитеррористической защищенности, охраны труда, медицинского обеспечения, организации питания.

— В этом году было закуплено большое количество оборудования в медицинские кабинеты и пищеблоки. Сейчас это все устанавливается и проверяется, — сообщила начальник отдела культуры.

В результате работы комиссии установлена готовность всех образовательных организаций на территории города к новому 2018-2019 учебному году. Подписаны все акты готовности. Отчет отправлен в министерство образования Новосибирской области.

По словам Жанны Тузовой, был выявлен ряд проблемных вопросов, которые отметили и депутаты, и члены комиссии. Они требуют серьезной работы и финансовых вливаний в 2019 году.