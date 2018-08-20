КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-комнатную квартиру
Продам 3-комнатную квартиру
продам 1-ую квартиру
продам 1-ую квартиру
продам двухкомнатную квартиру
продам двухкомнатную квартиру
продам двухкомнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Не все туалеты и спортзалы отремонтировали в школах Бердска

Число видеокамер на российских дорогах увеличат в два раза

Следствие по делу о «хищении воды» на 190 млн рублей экс-директора КБУ Бердска Кожина и его пособников еще идет

Из психбольницы сбежал осужденный за разврат с мальчиком педофил в Новосибирске

Минимальную цену в 205 рублей установили на пол-литра водки в России

Скончалась автоледи из раздавленной грузовиком Toyota Carina в Академгородке

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Украли 24 метра трубы на месте ремонта теплотрассы в Бердске

2 трлн рублей долгов по кредитам взыскивают приставы с россиян

Минстрой расселит старые общежития по новым правилам

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Не все туалеты и спортзалы отремонтировали в школах Бердска

В 2018 году мождернизировали школьные медкабинеты и пищеблоки — закуплено и установлено новое оборудование.

20.08.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Не все туалеты и спортзалы отремонтировали в школах Бердска

1 сентября во всех бердских школах пройдет День знаний

Все запланированные работы в полном объеме выполнены в образовательных учреждениях Бердска. Остались небольшие штрихи, которые до 30 августа выполнят, рассказала на совещании чиновников 20 августа начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

В большинстве школ, как отметила комиссия по приемке, очень хорошая сохранность мебели и учебного оборудования.

До конца текущего года в школах и садах предстоит отремонтировать кровли. Деньги, 2,4 млн рублей из областного бюджета, и софинансирование, 742 тыс. рублей из местного, поступили только в августе. Сейчас ведутся подготовительные работы.

— Проблемными остаются места общего пользования. Не во всех учреждениях туалетные комнаты приведены в тот вид, в который хотелось бы — необходимы дополнительные средства. А также коридоры и спортивные залы в некоторых школах, которые требуют больших капиталовложений, — подчеркнула Жанна Леонидовна.

Комиссия по приемке школы проверяла вопросы по соблюдению требований правил пожарной безопасности, СанПиН, антитеррористической защищенности, охраны труда, медицинского обеспечения, организации питания.

— В этом году было закуплено большое количество оборудования в медицинские кабинеты и пищеблоки. Сейчас это все устанавливается и проверяется, — сообщила начальник отдела культуры.

В результате работы комиссии установлена готовность всех образовательных организаций на территории города к новому 2018-2019 учебному году. Подписаны все акты готовности. Отчет отправлен в министерство образования Новосибирской области.

По словам Жанны Тузовой, был выявлен ряд проблемных вопросов, которые отметили и депутаты, и члены комиссии. Они требуют серьезной работы и финансовых вливаний в 2019 году.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Не все туалеты и спортзалы отремонтировали в школах Бердска Число видеокамер на российских дорогах увеличат в два раза Следствие по делу о «хищении воды» на 190 млн рублей экс-директора КБУ Бердска Кожина и его пособников еще идет

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика