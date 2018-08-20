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Следствие по делу о «хищении воды» на 190 млн рублей экс-директора КБУ Бердска Кожина и его пособников еще идет

В ближайшие дни троим фигурантам суд должен продлить или изменить меру пресечения. Адвокат Кожина настаивает на переводе его подзащитного из СИЗО под домашний арест.

20.08.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Следствие по делу о хищении воды на 190 млн рублей экс директора КБУ Бердска Кожина и его пособников еще идет

Александр Кожин отрицает свою вину

В ближайшие дни бердский городской суд примет очередное решение по мере пресечения экс-директору Комбината бытовых услуг Александру Кожину и его пособникам — руководителю МК «Сибиряк» Владимиру Дыненкову и бывшему замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергею Оленичу.

Кожина, напомним, обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшее существенный ущерб муниципалитету. Следствие полагает, что он «простил» долги за потребленную воду МК «Сибиряк» на 170 млн рублей и компании СРС — на 20 млн. Оленичу и Дыненкову инкриминируют пособничество в этом.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» адвокаты подсудимых, на полдень 20 августа дата судебного заседания пока не назначена. Но сегодня-завтра ее назовут, поскольку 25 августа истекает очередной срок ареста всех троих.

Напомним, что Дыненков и Оленич находятся под домашним арестом с 3 июля по решению областного суда, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», а Кожин содержится в СИЗО. Ему облсуд отказал в смягчении, передавал «Курьер. Среда. Бердск». По словам Евгения Нахабина, адвоката Александра Кожина, он будет ходатайствовать перед судом о смягчении меры пресечения — на домашний арест.

-Пока информации нет, когда будет продление меры пресечения. Возможно, суд состоится 22-23 августа, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» защитник.

Сергей Кречетов, адвокат Сергея Оленича, тоже пока не оповещен о дате судебного заседания.

-Меня пока не уведомляли о дате суда. Но без адвоката не могут садиться в заседание, — отметил Кречетов, не исключая того, что всех фигурантом могут привезти в суд в один день, как это уже было.

Следствие еще не готово передать дело прокурору на утверждение обвинительного заключения, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник руководителя Следственного комитета по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

-Расследование еще продолжается. Оно не завершено — это 100%, — прокомментировал Чечулин.

Следствие по делу о хищении воды на 190 млн рублей экс директора КБУ Бердска Кожина и его пособников еще идет

Дыненкова и Оленича областной суд выпустил из СИЗО под домашний арест

 


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