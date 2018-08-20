Минимальную цену в 205 рублей установили на пол-литра водки в России

Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку в размере 205 рублей за полулитровую бутылку отныне распространяется и на так называемую «слабую» водку, имеющую крепость от 37% до 39% включительно. При этом, как отмечают опрошенные РИА Новости эксперты, в России такой водки практически нет: россияне предпочитают классический 40-градусный напиток, а для нее минимальные цены не изменяются.

Приказ Минфина, который унифицирует МРЦ на водку с содержанием этилового спирта свыше 37% до 40% включительно на уровне 205 рублей за 0,5 литра, опубликовали 6 июля на официальном портале правовой информации. 20 августа, спустя 45 дней со дня опубликования, документ вступил в силу.

Согласно федеральному закону о госрегулировании производства и оборота алкоголя, водкой является напиток на основе этилового спирта, произведенный из пищевого сырья, и воды, причем содержание этанола должно составлять долю от 38% до 56% объема готовой продукции.

В предыдущей версии приказа Министерства финансов, устанавливающего минимальные закупочные, оптовые и розничные цены на крепкий алкоголь, МРЦ на водку устанавливалась для продукции с содержанием спирта от 38% до 56%. Самая популярная разновидность водки на российских прилавках — классический сорокаградусный напиток, МРЦ на который установлена в 205 рублей за полулитровую бутылку. Этот уровень не меняется.

В пояснительной записке к проекту приказа Минфин упоминал, что унификация минимальной цены водки крепостью от 37% до 40% включительно позволит исключить возможность производителям водки крепостью 38% не применять при ее обороте минимальную цену.

Водка не подорожает

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз отмечает, что унификация МРЦ носит превентивный характер. «Не так давно в России запретили порошковый алкоголь, который, однако, никто здесь в глаза не видел. Этого продукта нет на рынке, и запретили его превентивно — то же самое произошло и здесь», — напомнил он.

По его словам, россияне не покупают водку, крепость которой менее 40%, так как привыкли именно к такому содержанию спирта. Поэтому никаких изменений от унификации минимальной розничной цены, по словам Дробиза, для потребителей не произойдет.

«Но есть нюанс: в Европе существует водка крепостью и 35%, и 37%, и 38%. Но любая импортная водка, которая ввозится в Россию, все равно будет продаваться по цене раза в два выше МРЦ. Поэтому и с этой точки зрения унификация МРЦ бессмысленна», — добавил руководитель ЦИФРРА.

Председатель правления Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Дмитрий Добров подтверждает, что минимальные розничные цены касаются в первую очередь водки российского производства, так как произведенная за рубежом продукция дороже. По его словам, водка крепостью ниже 40% на российском рынке есть — например, 38-градусная.

«Если минимальная розничная цена для нее была одна, то теперь МРЦ будет общая. Глобальных изменений на водочном рынке в связи с этим, конечно, не произойдет, потому что она (водка крепостью меньше 40% — ред.) занимала меньше процента от всей водки на прилавках. Я думаю, сейчас ее станет еще меньше», — сказал Добров.

Источник: РИА Новости