Не все туалеты и спортзалы отремонтировали в школах Бердска
Число видеокамер на российских дорогах увеличат в два раза
Следствие по делу о «хищении воды» на 190 млн рублей экс-директора КБУ Бердска Кожина и его пособников еще идет
Из психбольницы сбежал осужденный за разврат с мальчиком педофил в Новосибирске
Минимальную цену в 205 рублей установили на пол-литра водки в России
Скончалась автоледи из раздавленной грузовиком Toyota Carina в Академгородке
Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»
Украли 24 метра трубы на месте ремонта теплотрассы в Бердске
2 трлн рублей долгов по кредитам взыскивают приставы с россиян