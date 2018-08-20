Из психбольницы сбежал осужденный за разврат с мальчиком педофил в Новосибирске

В главке МВД по Новосибирской области, просят всех, кто владеет информацией о человеке с ориентировки, звонить по телефонам: (383) 232-14-14, 232-15-07 или по номеру 02.

В главке МВД по Новосибирской области, просят всех, кто владеет информацией о человеке с ориентировки, звонить по телефонам: (383) 232-14-14, 232-15-07 или по номеру 02.

Новосибирские полицейские разыскивают педофила, который сбежал из больницы. В это сложно поверить, но принудительное лечение у психиатра мужчине прописал суд.

— Он был осужден судом за связь с 12-летним мальчиком в Томске, — рассказал КП — Новосибирск источник в правоохранительных органах.

По решению суда преступника конвоировали на лечение в Новосибирск. Здесь он лежал в психиатрической больнице №3 на улице Красноводской. Из нее он сбежал 17 августа в районе 16.00. Первой исчезновение преступника заметила медсестра.

Примечательно, что после побега осужденного педофила жители Новосибирской области стали сообщать о странном мужчине, который пристает к детям.

— Вчера днем в селе Каменка, около дома по адресу Микрорайон Олимпийской Славы, 1 к детям на улице подошел подозрительный мужчина с целью познакомиться. Он рассказал, что очень любит детей, но своих у него нет, поэтому он завел много домашних животных. Звал к себе в гости посмотреть и, если понравится, даже забрать, — цитирует местную жительницу Татьяну паблик Инцидент Новосибирск.

В ГУ МВД по Новосибирской области, просят всех, кто владеет информацией о человеке с ориентировки, звонить по телефонам: (383) 232-14-14, 232-15-07 или по номеру 02.

Источник: КП