Скончалась автоледи из раздавленной грузовиком Toyota Carina в Академгородке

В 07:58 на телефон оперативного дежурного Муниципальной аварийно-спасательной службы поступила информация от дежурного скорой помощи с просьбой направить машину на ликвидацию последствий ДТП на Бердском шоссе, в районе остановки «Сеятель».

Автомобиль «Тойота Карина» под управлением женщины 1967 года рождения неожиданно пошёл вправо и столкнулся со стоящим на обочине грузовиком МАЗ.

-На место аварии выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Спасатели извлекли женщину из разбитого автомобиля и в крайне тяжёлом состоянии передали бригаде врачей скорой медицинской помощи. К сожалению, пострадавшая скончалась в автомобиле реанимации, — рассказали спасатели.