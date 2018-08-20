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Скончалась автоледи из раздавленной грузовиком Toyota Carina в Академгородке

50-летняя женщина за рулем пошла на обгон и врезалась в МАЗ, стоящий на обочине у остановки «Сеятель». Из разбитого авто пострадавшую извлекали спасатели.

20.08.2018 Фото: МАСС 2 коммент.

Скончалась автоледи из раздавленной грузовиком Toyota Carina в Академгородке

На месте ДТП

В 07:58 на телефон оперативного дежурного Муниципальной аварийно-спасательной службы  поступила информация от дежурного скорой помощи с просьбой направить машину на ликвидацию последствий ДТП на Бердском шоссе, в районе остановки «Сеятель».

Автомобиль «Тойота Карина» под управлением женщины 1967 года рождения неожиданно пошёл вправо и столкнулся со стоящим на обочине грузовиком МАЗ.

-На место аварии выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Спасатели извлекли женщину из разбитого автомобиля и в крайне тяжёлом состоянии передали бригаде врачей скорой медицинской помощи. К сожалению, пострадавшая скончалась в автомобиле реанимации, — рассказали спасатели.

Скончалась автоледи из раздавленной грузовиком Toyota Carina в Академгородке

Скончалась автоледи из раздавленной грузовиком Toyota Carina в Академгородке


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(2) Комментариев

  1. ВВ

    Что то не видно сработавших подушек безопасности, руль ушел сильно как то. Жалко человека,не спасла машина!

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  2. софа

    не вижу обочины, стоит на проезжей части, и без аварийки. Многие так свои авто оставляют, хороших слов для таких нет!

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