Украли 24 метра трубы на месте ремонта теплотрассы в Бердске

Не все туалеты и спортзалы отремонтировали в школах Бердска
Число видеокамер на российских дорогах увеличат в два раза
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если воров и найдут, то только случайно. А чтоб всерьёз, то, скорее всего, вообще искать не будут. Такая у нас полиция. Дешевле и честнее её полностью расформировать
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…и набрать новых сотрудников — кристально честных, с высшим юридическим, педагогическим образованием, трудолюбивых, работающих круглосуточно и желательно бесплатно…
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К вам на следующий день придут и заберут все что у вас есть. И это самое безобидное.
Зачем глупости говорить, непонятно
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