Украли 24 метра трубы на месте ремонта теплотрассы в Бердске

Украли трубы с места ремонта теплотрассы 17 и 18 августа возле дома №13 в Микрорайне Бердска.

— Украли 6 труб по 4 метра, диаметром 530. Подъехала «ГАЗель», в нее трубы сложили и увезли, — рассказал директор КБУ Владимир Воспанчук.

У данного инцидента есть очевидцы. Администрация КБУ написала заявление в полицию.

По словам Воспанчука, работы будут приостановлены.

— Возьмем новый счет, оплатим. Завтра поставщик увидит деньги. Послезавтра поставит на отгрузку. Неделя выкинется из графика, — отметил Владимир Викторович.