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Украли 24 метра трубы на месте ремонта теплотрассы в Бердске

Неизвестные загрузили 6 труб по 4 м в грузовую газель. Полиция занимается розыском злоумышленников.

20.08.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Украли 24 метра трубы на месте ремонта теплотрассы в Бердске

Кражей труб занимается полиция

Украли трубы с места ремонта теплотрассы 17 и 18 августа возле дома №13 в Микрорайне Бердска.

— Украли 6 труб по 4 метра, диаметром 530. Подъехала «ГАЗель», в нее трубы сложили и увезли, — рассказал директор КБУ Владимир Воспанчук.

У данного инцидента есть очевидцы. Администрация КБУ написала заявление в полицию.

По словам Воспанчука, работы будут приостановлены.

— Возьмем новый счет, оплатим. Завтра поставщик увидит деньги. Послезавтра поставит на отгрузку. Неделя выкинется из графика, — отметил Владимир Викторович.


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(3) Комментариев

  1. В.Шапран

    если воров и найдут, то только случайно. А чтоб всерьёз, то, скорее всего, вообще искать не будут. Такая у нас полиция. Дешевле и честнее её полностью расформировать
    8)

    Thumb up 3 Thumb down 1

    • byu

      …и набрать новых сотрудников — кристально честных, с высшим юридическим, педагогическим образованием, трудолюбивых, работающих круглосуточно и желательно бесплатно… *PARDON*

      Thumb up 0 Thumb down 1

    • Аноним

      К вам на следующий день придут и заберут все что у вас есть. И это самое безобидное.
      Зачем глупости говорить, непонятно :(

      Thumb up 0 Thumb down 0

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