Гриль сгорел ночью в закрытом ресторане в Новосибирске

Пожар в здании ресторана в Заельцовском районе Новосибирска произошел в ночь на воскресенье, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

19 августа в 03:51 загорелось здание ресторана «Пин-тандыр» по ул. Плановая, 75/2. В результате пожара в ресторане в помещении 2 на 2 м для приготовления гриля, огнем поврежден духовой шкаф, кондиционер, электровесы. Ресторан был закрыт, людей в помещении не было.

-Помещении оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, сработала и подала сигнал в ЧОП «Александрит». В 04:25 пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалось 5 единицы техники и 14 человек личного состава, — рассказали в спасательном ведомстве.