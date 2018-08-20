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Гриль сгорел ночью в закрытом ресторане в Новосибирске

Пожар произошел ночью в здании ресторана «Пин-тандыр». Огонь повредил духовой шкаф, кондиционер и весы.

20.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Гриль сгорел ночью в закрытом ресторане в Новосибирске

Пожар в здании ресторана в Заельцовском районе Новосибирска произошел в ночь на воскресенье, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

19 августа в 03:51 загорелось здание ресторана «Пин-тандыр» по ул. Плановая, 75/2. В результате пожара в ресторане в помещении 2 на 2 м для приготовления гриля, огнем поврежден духовой шкаф, кондиционер, электровесы. Ресторан был закрыт, людей в помещении не было.

-Помещении оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, сработала и подала сигнал в ЧОП «Александрит». В 04:25  пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалось 5 единицы техники и 14 человек личного состава, — рассказали в спасательном ведомстве.


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