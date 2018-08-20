Вкусно и весело отметили Яблочный спас в Бердске

Яблочный спас весело и вкусно отметили в Бердске 19 августа. И конечно, главными героями праздника стали яблоки — ароматные с дачи, красивые из магазина, в виде поделок и варенья, в пирогах, песнях и играх.

Праздник организовал «Дом дружбы» Бердского историко-художественного музея. По словам его руководителя Елены Водолажской, Яблочный спас, или Преображение Господня традиционно отмечали на Руси:

— Мы хотели показать наши живые традиции представителям всех многочисленных национальностей, проживающих в Бердске.

А начался праздник, посвященный сбору урожая яблок, с театрализованной постановки о яблоках. Ведущие напомнили историю появления этого фрукта, который, начав свою жизнь среди славян как экзотика, теперь стал повседневным. Наряду с картошкой, которую при Петре I называли земляным яблоком.

— Яблоки и яблони заслуживают того, чтобы им праздник посвящали. Все в них использует человек — и стволы, и плоды, и листья. А как красиво цветут яблони весной. А сколько песен о них сложено! — рассказывал и ведущие.

Когда зазвучало «Эх, яблочко!», гости пустились в пляс. На празднике всем нашли нескучное занятие. Малыши боролись за победу в «яблочном» конкурсе. Разделившись на две команды, они «забивали» мяч в дыру, проделанную червяком в деревянном яблоке, носили воду коромыслом, рисовали яблоки. И поедали — нужно было первым съесть яблоко, подвешенное на веревке, без рук.

Взрослые знакомились с кулинарными книгами разных исторических эпох. На своеобразной книжной выставке представили рецепты из яблок. Оказывается их тысячи! Кроме того они оценивали поделки из яблок и про яблоки, чтобы выбрать и наградить победителя.

Особенно понравился всем конкурс на самое вкусное яблочное варенье. Нужно было попробовать все 8 образцов и бумажным жетоном отметить наиболее понравившееся. Оценивали мастерство хозяек и взрослые, и дети. Самым вкусным, по мнению дегустаторов, стало варенье Ирины Пузырьковой. В награду она получила фигурку гусеницы как символ того, что ее урожай и запасы на зиму не имеют червоточины.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Ефремовна, они никогда не покупает варенье в магазине, как и соленые огурцы, помидоры, компоты, закуски, салаты и прочее — все заготавливает сама со своей дачи. Ирина Пузырькова на стала раскрывать тайны вкусноты своего варенья — это, говорит, семейный секрет. Но дегустаторы предположили, что в яблочный десерт добавлена вишня.

В конкурсе на самое большое яблоко участвовали солидные тяжеловесы. Самое крупное оказалось весом в 324 грамма, чуть поменьше — 268 граммов. Но после долгого обсуждения жюри присудило победу яблоку всего в 95 граммов, но которое оказалось не турецко-польским, а выращенным на садовом участке в Бердске. За него Настя Якушенко получила в подарок кулон в виде яблока. Из «яблочных» поделок первое место присудили фруктово-ягодной гусенице Ирина Степанцева. Отметили также рисунки с изображением яблонь.

4-летние двойняшки Агата и Алина успели побывать везде на площади перед городским музеем, где проходил праздник Яблочный спас. Их мама говорит, что специально не собирались, но услышали музыку и решили приобщиться к общему веселью:

— Нам очень понравилось — и как поют, и как пляшут, и вкусные яблоки.

Девочки и варенье попробовали, и пирогами-шарлотками с яблоками угостились. А к сладкому угощению еще чай травяной из самовара полагался. Его, горячий, пили, несмотря на сильную жару, выдавшуюся в воскресенье.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск», Елена Водолажская, Дом дружбы, следуя за своим названием, организовывает праздники и встречи разных национальностей, знакомя с культурой, бытом и кухней всех народов, населяющих Бердск.

— Мы отмечаем праздники всех национальностей. А яблочный спас приходится на такой период времени, когда очень комфортно на улице, уже созрели фрукты. Поэтому мы вышли за пределы музейного арт-зала на улицу. Это все не случайно. Я очень благодарна бердчанам, пришедшим сегодня на праздник, ведь они в последние жаркие дни лета могли на пляж поехать или на дачу. А пришли люди разных возрастов — мамы с колясками, дети, молодые родители, взрослые и пожилые. Всем им большое спасибо, — высказалась Елена Ефремовна.

В следующий раз эти простые и одновременно уникальные фрукты будут чествовать 21 ноября во Всемирный день яблок.