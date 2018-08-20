2 трлн рублей долгов по кредитам взыскивают приставы с россиян

Долги граждан перед банками, переданные приставам, в 2018 году достигли 2 трлн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

«В первом полугодии 2018 года на исполнении находилось (с учетом долгов, перешедших с прошлых лет — прим. ТАСС) около 5,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физических лиц в пользу кредитных организаций на общую сумму взыскания более 2 трлн рублей», — уточнили в ФССП. Это почти на 1 млн производств больше, чем в первом полугодии 2017 года.

Переданная приставам сумма долгов граждан перед банками сравнима с объемом годового бюджета Москвы или объемом бюджета десятилетней федеральной космической программы.

По данным ФССП, долги граждан перед кредитными организациями составляют уже четверть от всей суммы долгов, взыскиваемых приставами со всех физических и юридических лиц.

В первом полугодии 2018 года на исполнении ФССП находилось 57,7 млн исполнительных производств на общую сумму взыскания более 7,7 трлн рублей. При этом граждане обогнали юридические лица по объему долгов на 1,5 трлн рублей. Если долги юридических лиц в первом полугодии 2018 года составили 3,1 трлн рублей, то долги с физических лиц и индивидуальных предпринимателей — 4,6 трлн рублей.

Среди долгов граждан 932 млрд рублей составили долги в пользу других физических лиц (из них 132 млрд рублей — по алиментам), 3,2 трлн рублей — в пользу юридических лиц (включая кредитные организации) и 417 млрд рублей — в пользу бюджетов и внебюджетных фондов.

Юридические лица задолжали гражданам 195,5 млрд рублей, 2,3 трлн рублей — другим юридическим лицам и 659 млрд рублей — перед бюджетами и внебюджетными фондами.

Сколько задолжали невыездные

Долги россиян, попавших в этом году в число невыездных, составили 1,4 триллиона рублей, отмечает ФССП. За полгода, по данным ведомства, вынесено почти 2,7 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число вынесенных ограничений в выезде возросло в 1,5 раза (почти на 1 млн постановлений), а сумма долга невыездных — на 511 млрд рублей. К 1 июля в списке невыездных числилось 2,5 млн человек.

Как пояснили ТАСС в ФССП, «рост количества выносимых судебными приставами-исполнителями постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ связан с ростом поступления на принудительное исполнение судебных актов». В первом полугодии на основании исполнительных документов, выданных судами, было возбуждено 12,8 млн новых исполнительных производств — на 1,4 млн или на 12,2 % больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Прирост долгов

По данным ФССП, по итогам первого полугодия в сравнении с первым полугодием 2017 года отмечается рост задолженности по исполнительным производствам о взыскании с физических лиц в пользу физических лиц (сумма возросла на 16%), по исполнительным производствам о взыскании с физических лиц в пользу кредитных организаций (на 6%), а также по взысканию задолженности по жилищно-коммунальным услугам (на 24,5%, при этом 99% должников здесь — физические лица, на них приходится 96% суммы долга). Но в абсолютных цифрах, если долги по квартплате увеличились по сравнению с прошлым годом на 18 млрд рублей (до 98 млрд рублей), то 6% долгов по кредитам граждан означает прибавку почти на 120 млрд рублей.

По каждому третьему исполнительному производству о взыскании долгов по кредитам действует механизм, аналогичный взысканию алиментов — идет списание долгов с зарплаты, пенсии, стипендии или иного источника доходов. Как сообщили в ФССП, обращение взыскания на доходы должников в этом году применено по 2 млн таких производств (в аналогичном периоде 2017 года — по 1,4 млн).

За первое полугодие приставы завершили фактическим исполнением более 370 тыс. исполнительных производств взыскания долгов по кредитам, а общая сумма взысканных долгов по кредитам составила почти 40% от всех взысканных долгов с граждан.

Источник: ТАСС