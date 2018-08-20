 Минстрой расселит старые общежития по новым правилам

Жильцов старых и непригодных строений документ заставит изрядно поволноваться. Ведь при реконструкции здание нужно будет привести в соответствие с новыми нормами, а если это сделать невозможно — выселить из него всех жильцов. Куда они пойдут? Законодательством, конечно, предусмотрены варианты расселения, но нынешние обитатели общежитий уверены, что многие из них окажутся на улице.

Основные изменения ждут именно общежития. По новым правилам на одного проживающего должно приходиться не менее 6 метров жилой площади. Цифра объяснима, говорят эксперты, это требование Жилищного кодекса. «Но 6 метров — это для общежитий рабочих и служащих, а в общежитиях для студентов на каждого необходимо проектировать до 7,5 метра площади, для аспирантов каждая комната должна быть не менее 10 квадратных метров», — поясняет ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Дмитрий Гордеев. Требования к проектированию устанавливают и максимальное число проживающих: три человека в комнатах общежитий постоянного проживания, если же жильцы приезжают меньше, чем на три месяца, в комнате могут разместиться и четверо.

Для семей комнаты в общежитиях будут больше напоминать маленькие квартиры. Метраж — не меньше 12 метров, обязательна 5-метровая кухня, а также санузел с ванной, унитазом и умывальником.

В старых правилах предполагалось не менее 6 метров на человека для всех категорий. Теперь для студентов — 7,5, для аспирантов — 10 метров. Если раньше на трех студентов нужно было 18 метров, то теперь 22,5 метра.

Каждый блок общежития должен иметь кухню и санузел (умывальные, туалеты), а также комнаты для занятий и отдыха, душевые (последние помещения могут быть общими для нескольких блоков). В нынешних правилах жилые комнаты должны быть сгруппированы в блоки (не более 10 жилых комнат при коридорной системе и не более трех комнат при квартирной системе). В новых правилах в квартирном блоке не более двух комнат. Соответственно кухонь и туалетов должно быть больше. К душевым требования не изменились — они могут быть рассчитаны на несколько блоков сразу.

Новые общежития станут комфортнее, но есть еще очень много старых, запущенных, давно не ремонтировавшихся и устаревших зданий. Новые правила ставят их существование под вопрос.

Правила применяются для проектирования строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых общежитий, отмечает Гордеев. Это значит, что для общежития, которое было построено в середине прошлого века по всем действующим в то время нормам и сегодня может использоваться, новые правила не действуют. Но как только принято решение о его реконструкции, ситуация меняется. «Если здание нуждается в реконструкции, то ее проект должен быть выполнен в соответствии с требованиями, прописанными в этом документе», — говорит Гордеев. Но, возможно, не все здания пройдут этот фильтр.

В документе, конечно, сделаны поблажки для старых зданий. К примеру, сказано, что если изменить высоту потолков при реконструкции невозможно, то можно и не делать этого. Но большинство требований должно быть соблюдено.

«Если невозможно выполнить требования, нужно принимать решение, что здание не может использоваться как общежитие и собственник, к примеру муниципалитет, должен принять решение, как этих людей расселить. Кто-то получит места в других общежитиях, кто-то жилье по договору социального найма, а кто-то, возможно, субсидии на приобретение квартир», — говорит Гордеев.

Жильцы сегодняшних общежитий очень боятся лишиться крыши над головой. Хотя условия проживания их не устраивают. «Обшарпанная, разваливающаяся, заплесневелая общага — но наша крыша над головой», — говорит иногородний студент Дмитрий. Комнату он как может приводит в порядок сам, а вот жаловаться не советует. «Придет проверка Роспотребнадзора, скажет: какой кошмар, тут жить нельзя. И все мы окажемся на улице», — говорит он.

Расположение квартир и хостелов в одном подъезде не предусмотрено. Последние должны иметь изолированный вход с улицы

Опасения эти имеют под собой основания. Есть категории жильцов, которых можно выселить из общежития только с предоставлением другого жилья: пенсионеры, члены семей умерших и пропавших без вести сотрудников или служащих вооруженных сил, инвалиды, впрочем, не все. Но есть и другие люди, выселить которых можно без предоставления жилья.

«Наш вуз сейчас думает проводить реконструкцию общежития. Это года на два, и взамен мы вряд ли что-то получим. Вуз скажет, мест нет, и все тут. Мы против. Конечно, здание старое, плохое, но у нас нет денег снимать жилье. Это большой город, все очень дорого», — рассказывает мама студента Юлия.

Даже если жалоба на несносные условия проживания закончится не расселением, а выговорами и предупреждениями, жильцы — самые незаинтересованные во всевозможных проверках люди. «Ну, спустят сверху распоряжение: навести порядок! И забегает комендант по комнатам, будет драть всех и в хвост, и в гриву за трупы тараканов под шкафом. Кому все это надо?» — вздыхает студент Дмитрий.

Новые правила касаются и хостелов. Так, новые хостелы, даже расположенные в составе многофункциональных зданий, то есть рядом с жилыми помещениями, должны быть обеспечены изолированными входами с улицы.

Расположение в одном подъезде квартир и хостелов не предусмотрено. Другое дело, что нормы созданы для проектирования. Выселить хостелы из жилых домов с помощью этого документа не получится.

Документ также устанавливает требования к пожарной безопасности общежитий и хостелов. Во вновь строящихся и реконструируемых общежитиях и хостелах должна быть обеспечена доступность для маломобильных групп населения. Применение утвержденных требований позволит повысить их безопасность и комфорт, указывает минстрой.

Источник: РГ