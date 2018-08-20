«Телефоны для жалоб и предложений просят написать в городском парке жители Бердска»

Информационный щит с планом горпарка и телефонами администрации разместят возле центральной клумбы
Дать советы или высказать замечания по работе городского парка культуры и отдыха готовы жители Бердска. Но в горпарке нет таблички с телефонами и координатами администрации, куда они могли обратиться бы напрямую.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка Татьяна Сидорова, она часто гуляет в горпарке и иногда у нее появляются замечания на происходящее в нем, иногда просто хотела бы поделиться своими мыслями и предложениями по улучшению работы.
Напомним, Татьяна Сидорова обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» с жалобой на воняющий контактный зоопарк. Она рассказала, что ее внучка, которая очень любила там бывать и наблюдать за животными, теперь из-за стоящего резкого запаха отказывается туда ходить.
Бердчанка решила выйти на администрацию городского парка и пошла искать табличку с координатами, но нигде ее не нашла. Позвонила в бердскую горадминистрацию. Специалисты ей дали телефон отдела культуры. Но Татьяна Викторовна не смогла дозвониться до его сотрудников.
— Табличка с телефонами заведующего парком нужна обязательно. Ведь тогда можно будет напрямую обратиться к нему и дать совет или высказать замечания. Зачем куда-то жаловаться, если можно позвонить и поговорить, — отметила Татьяна Сидорова.
Скоро табличка с координатами администрации парка появится на информационном стенде рядом с центральной клумбой, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» заведующий парком Сергей Баранов.
На информационном стенде будет нарисован план парка, здесь же разместят и справочную информацию, подчеркнул Баранов.
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Ужас! Работать директору парка не дадут. Что же вы врачу не указываете как надо работать, свои пожелания. У нас я как посмотрю все кругом специалисты, а как до дела доходит все….никооо нет.
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Аноним, а тут и специалистом быть не нужно, даже в тех местах где вроде бы сделали — остались недоделки.
Самые элементарные — рытвины на газонах. Я не вижу никаких проблем привезти кучу машин земли, чтобы газоны были ровные. Деревья выкорчевали — а засыпать ямы не додумались?
Еще бы сабаководов всех, кто додумался своих собак в парке выгуливать каждый день (они по расписанию гуляют) в течении недельки бы оштрафовали каждого, тоже было бы идеально!
Это так, из надоевшего. По травке ни походить ни прилечь невозможно, либо в собачье дерьмо вляпаешься, либо в яму.
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«Телефоны для жалоб и предложений просят написать в городском парке жители Бердска»
Это очень мудрое и дальновидное предложение, всем миром распланировать парк отдыха для жителей Бердска!
К сожалению должность чиновника и наличие вкуса, очень редко сочетается у нас.
«а как до дела доходит все….никооо нет.»
До какого дела в парке доходит, что никого нет? Вы про халявных-бесплатных работяг для парка? Если работяг в парке не хватает, то администрация обязана на лето увеличивать только штат работяг в двое, на летний сезон! Если люди не идут на низкую зарплату, то сделать зарплату конкурентоспособной!
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«Напомним, Татьяна Сидорова обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» с жалобой на воняющий контактный зоопарк. »
Полностью поддерживаю этот крик души. Если арендатор не способен прибрать вовремя за собой и содержать у себя идеальный порядок, то не чего этому плуту в центральном парке делать!
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