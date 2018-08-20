КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-комнатную квартиру
Продам 3-комнатную квартиру
продам 1-ую квартиру
продам 1-ую квартиру
продам двухкомнатную квартиру
продам двухкомнатную квартиру
продам двухкомнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Не все туалеты и спортзалы отремонтировали в школах Бердска

Число видеокамер на российских дорогах увеличат в два раза

Следствие по делу о «хищении воды» на 190 млн рублей экс-директора КБУ Бердска Кожина и его пособников еще идет

Из психбольницы сбежал осужденный за разврат с мальчиком педофил в Новосибирске

Минимальную цену в 205 рублей установили на пол-литра водки в России

Скончалась автоледи из раздавленной грузовиком Toyota Carina в Академгородке

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Украли 24 метра трубы на месте ремонта теплотрассы в Бердске

2 трлн рублей долгов по кредитам взыскивают приставы с россиян

Минстрой расселит старые общежития по новым правилам

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Телефоны для жалоб и предложений просят написать в городском парке жители Бердска

Бердчане готовы делиться своими идеями по решению той или иной проблемы с заведующим парком. Он не против.

20.08.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Телефоны для жалоб и предложений просят написать в городском парке жители Бердска

Информационный щит с планом горпарка и телефонами администрации разместят возле центральной клумбы

Дать советы или высказать замечания по работе городского парка культуры и отдыха готовы жители Бердска. Но в горпарке нет таблички с телефонами и координатами администрации, куда они могли обратиться бы напрямую.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка Татьяна Сидорова, она часто гуляет в горпарке и иногда у нее появляются замечания на происходящее в нем, иногда просто хотела бы поделиться своими мыслями и предложениями по улучшению работы.

Напомним, Татьяна Сидорова обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» с жалобой на воняющий контактный зоопарк. Она рассказала, что ее внучка, которая очень любила там бывать и наблюдать за животными, теперь из-за стоящего резкого запаха отказывается туда ходить.

Бердчанка решила выйти на администрацию городского парка и пошла искать табличку с координатами, но нигде ее не нашла. Позвонила в бердскую горадминистрацию. Специалисты ей дали телефон отдела культуры. Но Татьяна Викторовна не смогла дозвониться до его сотрудников.

— Табличка с телефонами заведующего парком нужна обязательно. Ведь тогда можно будет напрямую обратиться к нему и дать совет или высказать замечания. Зачем куда-то жаловаться, если можно позвонить и поговорить, — отметила Татьяна Сидорова.

Скоро табличка с координатами администрации парка появится на информационном стенде рядом с центральной клумбой, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» заведующий парком Сергей Баранов.

На информационном стенде будет нарисован план парка, здесь же разместят и справочную информацию, подчеркнул Баранов.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Не все туалеты и спортзалы отремонтировали в школах Бердска Число видеокамер на российских дорогах увеличат в два раза Следствие по делу о «хищении воды» на 190 млн рублей экс-директора КБУ Бердска Кожина и его пособников еще идет

(4) Комментариев

  1. Аноним

    Ужас! Работать директору парка не дадут. Что же вы врачу не указываете как надо работать, свои пожелания. У нас я как посмотрю все кругом специалисты, а как до дела доходит все….никооо нет.

    Thumb up 1 Thumb down 1

    • 123

      Аноним, а тут и специалистом быть не нужно, даже в тех местах где вроде бы сделали — остались недоделки.

      Самые элементарные — рытвины на газонах. Я не вижу никаких проблем привезти кучу машин земли, чтобы газоны были ровные. Деревья выкорчевали — а засыпать ямы не додумались?

      Еще бы сабаководов всех, кто додумался своих собак в парке выгуливать каждый день (они по расписанию гуляют) в течении недельки бы оштрафовали каждого, тоже было бы идеально!

      Это так, из надоевшего. По травке ни походить ни прилечь невозможно, либо в собачье дерьмо вляпаешься, либо в яму.

      Thumb up 1 Thumb down 0

    • Зри в корень

      «Телефоны для жалоб и предложений просят написать в городском парке жители Бердска»

      Это очень мудрое и дальновидное предложение, всем миром распланировать парк отдыха для жителей Бердска!
      К сожалению должность чиновника и наличие вкуса, очень редко сочетается у нас.
      «а как до дела доходит все….никооо нет.»

      До какого дела в парке доходит, что никого нет? Вы про халявных-бесплатных работяг для парка? Если работяг в парке не хватает, то администрация обязана на лето увеличивать только штат работяг в двое, на летний сезон! Если люди не идут на низкую зарплату, то сделать зарплату конкурентоспособной!

      Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Аноним

    «Напомним, Татьяна Сидорова обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» с жалобой на воняющий контактный зоопарк. »

    Полностью поддерживаю этот крик души. Если арендатор не способен прибрать вовремя за собой и содержать у себя идеальный порядок, то не чего этому плуту в центральном парке делать!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика