«Телефоны для жалоб и предложений просят написать в городском парке жители Бердска»

Дать советы или высказать замечания по работе городского парка культуры и отдыха готовы жители Бердска. Но в горпарке нет таблички с телефонами и координатами администрации, куда они могли обратиться бы напрямую.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка Татьяна Сидорова, она часто гуляет в горпарке и иногда у нее появляются замечания на происходящее в нем, иногда просто хотела бы поделиться своими мыслями и предложениями по улучшению работы.

Напомним, Татьяна Сидорова обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» с жалобой на воняющий контактный зоопарк. Она рассказала, что ее внучка, которая очень любила там бывать и наблюдать за животными, теперь из-за стоящего резкого запаха отказывается туда ходить.

Бердчанка решила выйти на администрацию городского парка и пошла искать табличку с координатами, но нигде ее не нашла. Позвонила в бердскую горадминистрацию. Специалисты ей дали телефон отдела культуры. Но Татьяна Викторовна не смогла дозвониться до его сотрудников.

— Табличка с телефонами заведующего парком нужна обязательно. Ведь тогда можно будет напрямую обратиться к нему и дать совет или высказать замечания. Зачем куда-то жаловаться, если можно позвонить и поговорить, — отметила Татьяна Сидорова.

Скоро табличка с координатами администрации парка появится на информационном стенде рядом с центральной клумбой, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» заведующий парком Сергей Баранов.

На информационном стенде будет нарисован план парка, здесь же разместят и справочную информацию, подчеркнул Баранов.