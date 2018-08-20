Число видеокамер на российских дорогах увеличат в два раза

До 2024 года количество комплексов фотовидеофиксации на российских дорогах должно увеличиться вдвое, считают в Минтрансе. Сейчас их свыше 9 тыс. Также в ведомстве планируют менять расположение камер и написать отдельную методику о том, как это правильно делать. Например, по словам экспертов, перенос комплексов на новые участки и установка на их месте муляжей помогут сэкономить бюджетные средства. В целом камеры дисциплинируют водителей, главное — не использовать их исключительно как инструмент для сбора штрафов.

Увеличение количества дорожных камер предусмотрено в рабочей версии нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Она была направлена в регионы с письмом за подписью замминистра транспорта Николая Асаула.

Сейчас на российских дорогах свыше 9 тыс. комплексов фотовидеофиксации. По планам Минтранса к концу 2019 года их должно стать больше на 11%, 2020-го — на 33% (от нынешнего количества), 2022-го — на 66%, 2023-го — на 88%. Наконец, к концу 2024 года число камер на дорогах должно вдвое превысить сегодняшнее.

К 2019 году также предусмотрено разработать методику динамического перераспределения мест размещения камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, рассказали «Известиям» в Минтрансе.

Эти технологии уже используются — например, в ряде регионов работают микроавтобусы с камерами. Их располагают на обочинах и переставляют при необходимости. Также власти некоторых субъектов время от времени переносят комплексы фотовидеофиксации на новые места, а на прежних — ставят муляжи, чтобы водители не расслаблялись. Такая система действует, к примеру, в Москве.

В соответствии с майским указом президента смертность на дорогах должна уменьшиться до 4 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Это в три с лишним раза меньше нынешнего уровня — 13 погибших на 100 тыс. населения по статистике с начала 2018 года. К 2030-му, согласно указу, необходимо стремиться «к нулевому уровню смертности». Как писали «Известия», чтобы достичь этой цели, планируется в том числе устанавливать на дорогах новые видеокамеры, отбойники и прочую инфраструктуру для обеспечения безопасности движения.

Камеры дисциплинируют водителей, если они установлены правильно, отметил глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев. Перед каждым из стационарных комплексов должен быть знак «Фотовидеофиксация», чтобы водители его видели и снижали скорость. Этот знак появился в ПДД в 2013 году.

Согласно ГОСТу «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме…», комплексы фотовидеофиксации должны быть установлены на участках дорог с плохой видимостью, около школ, на перекрестках и в местах, где произошло более трех ДТП с пострадавшими за год.

Перенос камер поможет сэкономить бюджетные деньги, полагает Сергей Канаев. Когда в одном месте сократится количество аварий и в комплексах фотовидеофиксации уже не будет необходимости, туда можно поставить муляж, а настоящую камеру перенести на другой участок, более аварийный.

Основная цель камер — заставить водителя соблюдать скоростной режим, а не выписать побольше штрафов, отметил лидер движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин. Но власти часто используют их как раз для пополнения бюджета. Кроме того, многие камеры в регионах устанавливаются в рамках концессионных соглашений, и бизнес получает свою долю от выписанных штрафов, поэтому выявление большого числа нарушителей выгодно, рассказал Виктор Похмелкин.

Как писали «Известия», ранее Минтранс рекомендовал властям субъектов довести до нормативного состояния 50,9% региональных дорог к концу 2024 года. Сейчас этот показатель в среднем по стране не превышает 44%. Кроме того, Минпромторг сейчас занимается разработкой технологии распознавания пешеходов и других препятствий. Такой системой можно будет оснастить автомобили. Повсеместное внедрение технологии поможет существенно снизить количество ДТП и, как следствие, смертность на дорогах, считают в ведомстве.

Источник: Известия