На экспорт отправят российские аграрии продукции на $20 млрд

Экспортный потенциал российских аграриев составляет $20 млрд. Об этом в субботу журналистам рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на фестивале фермерской еды «Свое» в тульском кремле, передает ТАСС.

«Экспортный потенциал АПК нашей страны составляет $20 млрд. И к 2023 году, это такая большая государственная задача, которая подтверждена аграриями, мы должны выйти на $45 млрд», — сказал он.

По словам Хатуова, Россия может поставлять не только зерновые, но и продукцию перемола, сахар, растительные масла, кондитерские изделия, молочные товары. «Задача государства и региональных властей — сделать все, чтобы стоимость и себестоимость производимой продукции превосходили мировые аналоги. Это не сложная задача, но она требует времени, технологий, развития мелиорации, модернизации сельскохозяйственного производства», — отметил он, добавив, что государству необходимо детальнее проработать меры государственной поддержки для предпринимателей в сфере АПК.