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Вырезали из Toyota Premio врезавшегося в столб водителя спасатели в Бердске

Из-за ДТП оборвались электропровода светофора. Они искрили, когда по ним проезжали автомобили.

20.08.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: ТВК Нет комментариев

Вырезали из Toyota Premio врезавшегося в столб водителя спасатели в Бердске

На месте ДТП

В воскресенье, 19 августа, в 12-м часу вечера на перекрестке улиц Ленина и Суворова произошло ДТП. «Тойота Премио» врезалась в опору светофора.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», от удара автомобиль покорежило так, что пришлось вызывать спасателей. Сотрудники бердского поисково-спасательного отряда специальным инструментом вырезали из «Тойоты» водителя и двух пассажирок. Находившегося за рулем увезла машина скорой помощи в больницу.

От удара оборвались электрические провода, питавшие светофор. Они упали на дорогу вместе с камерой видеонаблюдения и искрили, когда по ним проезжали автомобили, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор компании «Горсвет» Дмитрий Мышкин, пострадавший светофорный объект обслуживает подразделение ГИБДД, а не его предприятие. Но сам светофор перевесили на другой столб, а на старой опоре осталось электропитание. К утру понедельника управление ЖКХ уже устранило неполадки.

 


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