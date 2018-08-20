Вырезали из Toyota Premio врезавшегося в столб водителя спасатели в Бердске
Травников до 80 лет поднимет продолжительность жизни в Новосибирской области
Силой отобрал золотые украшения на 60 тыс. рублей у прохожей разбойник из Бердска
Сбил мальчика на велосипеде 80-летний водитель Suzuki на пешеходном переходе в Бердске
Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» от «Курьер.Среда.Бердск»
Розыск: Mercedes насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП в Новосибирске
Ситуация вышла из-под контроля: оптовые цены на бензин выросли на 7%
Мужчину с котенком снимали с дерева спасатели в Новосибирске
За деньги угостят за семейным столом в День города жителей Бердска