Сбил мальчика на велосипеде 80-летний водитель Suzuki на пешеходном переходе в Бердске

И пожилой водитель и ребенок в шоке от происшествия
В воскресенье, 19 августа, в 11.30 на пересечении улиц Кирова и Островского в Бердске водитель Suzuki сбил 12-летнего мальчика, который переезжал на зеленый свет перекресток по пешеходному переходу на велосипеде.
80-летний водитель поворачивал с Кирова на Островского ( в направлении ул. Спортивной) тоже на зеленый. От удара ребенок оказался на капоте и отлетел на проезжую часть.
Автомобиль переехал велосипед и практически раздавил его всмятку. Видимых травм у ребенка нет, но сидя в машине скорой помощи, он громко рыдает. Возможно, у него есть внутренние травмы. В 11.50 мальчика увезли в больницу — в отделение травматологии, что находится в Микрорайоне. Позже стало известно, что у него повреждена нога.
На месте работает экипаж областного ДПС и сотрудники бердской полиции полиция. Иномарка стоит посередине улицы. Мешает движению. Идет опрос свидетелей происшествия.
Пожилая супруга водителя в шоке. По ее словам, ребенок неожиданно выскочил на дорогу на велосипеде, когда они уже завершили поворот — ехали на небольшой скорости.
-Я на зеленый ехал, поворачивал, а он резко выехал. Мы даже не ожидали. И ему тоже горел зеленый. Я тронулся и он — вжиг, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» пожилой водитель. — Я ребенка не задавил, а сбил велосипед, на котором он ехал.
Очевидцы происшествия рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что, скорее всего, виновным признают водителя автомобиля, поскольку не пропусти пешехода, хоть и на двухколесном транспорте, но на зебре. А ребенку, конечно, следовало слезть с велика и катить его рядом.
-Мы стояли на красный. Ребенок неожиданно выехал на пешеходный переход, хоть ему и горел зеленый свет. Думаю, дедушка не успел среагировать на появление велосипедиста. Конечно, ребенка жалко, — рассказали свидетели ДТП. — Машина ударила велосипед, ребенок отлетел на капот, а потом упал на дорогу.
-И водитель виноват, и мальчик, который должен был слезть с велика и катить его пешком через перекресток, — отмечают очевидцы.
Полицейские вызвали на место происшествия родителей пострадавшего ребенка.
Водитель «Сузуки», сбивший юного велосипедиста
по пешеходному нужно идти а не ехать
87 7
Согласна…но возможно это спасло мальчику жизнь….а если бы он шел, а пенсионер также бы дальше и поворачивал не смотря не на что…чтобы было ???
19 79
Вы хоть правила почитайте. То что мальчик ехал по ПП и создало аварийную ситуацию. Велосипедистам запрещено ездить по пешеходным переходам.
Виноват велосипедист. На водителя вину не должны повешать. Все остальное впишется в ОСАГО, так как ТС является средством повышенной опасности и с водителя материальная ответственность не снимается в данном ДТП.
48 6
Если бы он шел, никакой аварии бы не было.
Даже молодому здоровому человеку не успеть увидеть и среагировать на быстроедущего велосипедиста, когда он появляется сбоку, неожиданно и на скорости. Что вы хотите от деда?
ПДД для всех написаны. Мальчик сам виноват, а деда сейчас кошмарить начнут за ребенка, которому наплевать на правила.
26 2
Вот куда спрашивается в таком возрасте за руль садятся??? Пожилой возраст у человека, наверняка принимает какие либо медпрепараты, от которых притупляется реакция))) Мальчишке выздоровления, а дорогу нужно переходить пешком!
36 51
Наташа,со всем уважением,когда вам стукнет восемьдесят,и дай бог к тому времени не запретят автомобили(ну как лишили пенсии людей),и вы сохраните способность рулить,просто ли вам будет отказаться от «помощника верного»???Дядька вполне адекватного вида и поведения,сотни оголтелых дрифтунов в 100 раз опаснее его,они дикие и самоуверенные носятся где надо ползать…Обошлось и славно,дай бог пацану здоровья,ума,родителям ответственности,деду долгих лет…
74 7
уж лучше отказаться от «верного коня»чем под каменной плитой,да траурными венками,как это случилось с «хабаровским миллионером»которому по ошибке сообщили,что ребенок,которого он сбил,скончался…Пацана нисколько не оправдываю(самой сколько раз хотелось выйти из машины и надрать задницу велосипедистам малолетним)То что касается адекватного вида и поведения…Сколько раз замечала,когда по весне дедульки выгоняют своих» железных коней для поездок на дачу,на дороге ведут себя хуже начинающих водителей!
9 24
К родителям пацана вопросы: почему он переезжал дорогу на велосипеде???? Он должен спешиться и перейти пешком. И что делал 10-летний пацан на дороге?
73 12
Пенсионер за рулем — это страшно….
24 67
Страшно когда алкаш или наркоман за рулем. А пенсионеры очень аккуратно едут, всегда все правила соблюдают.
24 5
«19 августа в 11.30 на перекрестке улиц Кирова и Островского водитель Suzuki сбил 10-летнего мальчика, который переезжал на зеленый свет перекресток по ул. Островского по пешеходному переходу на велосипеде.
80-летний водитель поворачивал с Кирова на Островского тоже на зеленый.»
Бердск буквально захлестнула эпидемия аварий на зебре! Почему ни кого не удивляет, что ребенок был сбит на зебре + светофоре? Для Бердска переехать пешехода на зебре, да ещё и на светофоре — ЭТО УЖЕ НОРМА Бердска? Женщину, сбитую на микрорайоновской зебре, неделю назад все так быстро забыли? А ведь пострадавшая ещё из реанимации не успела выйти! Между прочим, если бы ребенок шёл пешком, то кто гарантирует, что его также как велик, не переехали машиной? Если кто не помнит женщина на ул Космической шла с коляской пешком и ей сломали позвоночник! Мать чудом вытолкнула коляску из-под машины, тем самым спасла хотя бы ребенку жизнь! Что нужно сделать в Бердске, чтобы людей в БЕРДСКЕ ПЕРЕСТАЛИ ДАВИТЬ НА ЗЕБРАХ и светофорах???
http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/19/364539-zhenshhinu-s-rebenkom-v-kolyaske-sbil-vaz-v-berdske
24 45
Потому что пешеход то же должен убедиться в безопасности своего движения. А некоторые как камикадзе нацеливаются на авто и несуться со всей дури, считая, что раз они правы, то значит бессмертные. Наверняка пацан на скорости выскочил на переход прямо перед автомобилем, поэтому водитель и не успел затормозить. Стоял как то на светофоре, не успели начать движение как пешеход, потому что мне загорелся красный свет. Я то встал, а вот девочка лет 12 как стартанула на красный, визг тормозов, мат водилы, а девочка как неслась, так и продолжила дальше по Ленина чесать
61 10
Не ехать на велосипеде по зебре.
ЭЛЕМЕНТАРНО!
21 1
Мальчику повезло,что за рулем был пожилой водитель,а не молодой «шумахер»,который стартанул-бы совсем с другой скоростью.А как выскакивают не спешившиеся велосипедисты не успеет среагировать никто…
50 3
Насколько знаю по пдд до 14 лет на проезжей части велосипедистам делать нечего
27 11
А он не на проезжей части ехал. Просто пересек дорогу по переходу, по зебре. Только должен был пешком двигаться.
7 0
А на тротуаре можно, но только под присмотром родителей..
0 0
Старикам вообще нужно права на управление автомобилем ограничить. Сколько раз видела невнимательных и ,»спящих» за рулем пенсионеров, которые создавали предаварийную ситуацию на дороге! Мальчик, конечно, тоже виноват. Но ведь перед тем, как начинать движение, нужно несколько раз убедиться в том, что пешеходов нет ни на зебре, ни перед ней. Голова должна крутиться на 360 градусов. А пенсионеры, тем более в 80 лет, как ездили по ПДД 50-х годов, так и продолжают ездить.
6 35
Вот именно, что водители ждут появления на зебре ПЕШЕХОДОВ с пешеходной скоростью, а не велосипедистов, скутеристов, скейтеров и как их… на самокатах назвать не знаю! Когда уже НЕ на автомобилистов начнут штрафы возлагать!
38 3
Перед тем, как он начал движение, НИКОГО И НЕ БЫЛО.
Велосипед в тот момент был где-то далеко.
Только вот ехал этот велосипед очень быстро.
Был бы не дед, все равно бы наехал.
Только молодой горячий водитель повредил бы не только велосипед, но и мальчика.
26 2
Согласен. Стандартная ситуация: модненький велосипедист, потратившийся на экип, но незнакомый с ПДД, который по своему усмотрению определяет, что вот тут он пешеход, а вот тут, типа, нет. Потом лежит такой на пешеходном переходе, который переезжал на скорости от 20 км/ч, в крови_моче, на кучке металла_резины и предъявляет «оборзевшим» автомобилистам. 4 из 5 велосипедистов и не думают спешиваться на зебре. Раздвоение личности у них…
15 2
А вы скорее всего родственница этого деда,коль владеете ситуацией.Дай Бог вам не столкнуться с такой ситуацией,когда под колесами неадеквата за рулем окажется ваш 10 летний ребенок
3 23
не являюсь ни чьим родственником из участников.
А в чём выразилась «неадекватность» того кто был за рулём?
В данном случае Зима права- никакой молодой/взрослый/опытный/неопытный водитель не застрахован от подобного дтп. Именно для того ПДД и обязывают(!) велосипедистов спешиваться для пересечения проезжей части, поскольку любому водителю нужно время на реагирование.
Велосипедист на зебре- это Транспортное Средство, приводимое в движение мускульной силой. К тому же, никаких преимуществ перед автомобилем он не имеет. А вот велосипедист спешившийся- это пешеход. Со всеми вытекающими преференциями.
PS. кстати, движение по проезжей части на велосипеде лиц не достигших 14 лет, вообще, запрещено. (ПДД 24.3.).
24 1
Я не родственник.
Я не знаю этого водителя.
Любой водитель не застрахован от данной ситуации именно потому, что велосипедист не соблюдает правила. В это ситуации вижу вопиющую несправедливость по отношению к водителю, который ни в чем не виноват.
А детей нужно обучать правилам на дороге, а до 14 лет вообще не выпускать на них. Тогда и не будет таких аварий.
И не надо желать несчастья другим людям, как бы Вам самой «не провалиться в яму, которую другим роете».
13 2
Кто кому пожелал несчастья?А вот вы раздаете направо и налево-провалиться.Не владеешь ситуацией,не утверждай,что все так и было,как сказал дед
0 4
Дед откупится, сынок поможет. Пацана жалко.
5 29
Как можно на таком перекрестке не увидеть ребенка? Просто дедушка не внимательный и по сторонам не смотрел. А вот родителям ребенка, нужно чаще напоминать своим детям, как правильно переходить дорогу.
6 25
Месяц назад, автоледи, на этом же перекрестке, так низко летела на иномарке, что с корнем вырвала светофор, о чем писал курьер. Наверно тоже мальчик виноват, не так на неё посмотрел, вот она и врезалась?
http://www.kurer-sreda.ru/2018/06/02/356625-sbila-svetofor-i-perevernulas-toyota-allion-na-perekrestke-v-berdske
1 15
5 1
Наберите в ютубе или другом сайте «пешеходы которых сбивают на зебре» и ВСЁ! Люди без велосипеда, разница нулевая. Если водила сам не соблюдает ни чего и считает ворон, то ни что не поможет.
3 10
зачем мне это набирать?
Да, пешеходов сбивают тоже. Однако, у велосипедиста пересекающего «зебру» верхом на велике, шанс быть сбитым резко возрастает. Это не считая того, что он тем самым ещё и нарушает ПДД, к тому же имея статус «водителя транспортного средства» а не пешехода.
Если вам будет проще представить, почему, когда влетаешь на зебру верхом на велосипеде, вероятность быть сбитым существенно выше, попробуйте сравнить две ситуации(допустим, это зима):
1. Ваш сын/внук пешком подходит к переходу, и пешком же пересекает его
2. Вы спускаете своего сына/внука с горы летящего на санках поперёк дороги
В каком случае у водителя больше шансов заметить и отреагировать, оставив вашего сына/внука живым и невредимым?
8 2
О как родственники да знакомые дедульки активировались минусуют
4 21
Так он же король дороги.Ехал как барин-все ему должны уступать и кланяться.Пусть теперь вместе с бабкой попереживают и пусть им это снится каждый день.Ладно бы обсуждали взрослого человека,а то напустились на ребенка 10 лет.Ага,на велосипеде ребенок летел с космической скоростью,что никто его не заметил и за секунду до наезда его и видно еще не было.Во врет водитель-совесть к 80 годам уже всю растерял.Натворил-отвечай
2 10
Велосипедистов развелось.. по дорогам им надо кататься а не тротуарам.
0 0