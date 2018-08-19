Счастье — это радость, которая приходит изнутри

В рубрику «Сообщи свои новости» написалПро счастьеНикто вам в детстве не говорил и не показывал своим образом жизни, что у вас уже есть способность быть счастливым!

Наоборот, говорили и транслировали своим поведением, что вы сможете стать счастливым, КОГДА…..

Когда выполните определенные условия: хорошее образование, найти хорошего партнера, строить карьеру, иметь достаточно денег и много ещё хороших вещей вы должны сделать, или хотя бы часть из них, чтобы быть счастливым.

За всеми этими достижениями, в повседневной занятости проходила жизнь родителей и ваша собственная. Ну как тут обнаружить, что счастье — это ваша природа!

Многоделание и достигательство — это трюк, чтобы обмануть себя и других, что вы на самом деле страдаете!

Символическая жизнь вытеснила собою реальную!

Вам с самого начала недоставало любви, внимания и наслаждения! Так как ваша мама тоже не была информирована, что её природа быть счастливой!

И она много делала рядом с вами, но не была рядом с вами и со своим наслаждением! Никто ничем не наслаждался рядом! Ну с чего бы вам вдруг быть компетентным в любви?!

С чего бы вдруг распознавать, что вы страдаете, но никому не показываете этого, даже себе!

Маскированная депрессия — это бич нашего времени!

Зато приобретается богатый опыт не беспокоиться, если нет любви, нет наслаждения рядом с другими или в контакте с собой, и очень беспокоиться, если нет денег, порядка в доме, каких-нибудь заслуг или карьеры!