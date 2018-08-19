Силой отобрал золотые украшения на 60 тыс. рублей у прохожей разбойник из Бердска

В Железнодорожном районе Новосибирска раскрыт грабеж, совершенный в субботу, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

18 августа в 20.40 на площади Кодратюка неизвестный мужчина с применение силы похитил у 38-летней женщины золотые изделия. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил около 60 тысяч рублей.

После сообщения о случившемся в полицию, сотрудники патрульно-постовой службы оперативно задержали подозреваемого в совершении грабежа недалеко от места совершения преступления. Им оказался 39-летний житель Бердска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ (Разбой). Подозреваемый помещен под стражу. Проводится расследование.