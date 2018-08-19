Сбил мальчика на велосипеде 80-летний водитель Suzuki на пешеходном переходе в Бердске

И пожилой водитель и ребенок в шоке от происшествия
В воскресенье, 19 августа, в 11.30 на пересечении улиц Кирова и Островского в Бердске водитель Suzuki сбил 12-летнего мальчика, который переезжал на зеленый свет перекресток по пешеходному переходу на велосипеде.
80-летний водитель поворачивал с Кирова на Островского ( в направлении ул. Спортивной) тоже на зеленый. От удара ребенок оказался на капоте и отлетел на проезжую часть.
Автомобиль переехал велосипед и практически раздавил его всмятку. Видимых травм у ребенка нет, но сидя в машине скорой помощи, он громко рыдает. Возможно, у него есть внутренние травмы. В 11.50 мальчика увезли в больницу — в отделение травматологии, что находится в Микрорайоне. Позже стало известно, что у него повреждена нога.
На месте работает экипаж областного ДПС и сотрудники бердской полиции полиция. Иномарка стоит посередине улицы. Мешает движению. Идет опрос свидетелей происшествия.
Пожилая супруга водителя в шоке. По ее словам, ребенок неожиданно выскочил на дорогу на велосипеде, когда они уже завершили поворот — ехали на небольшой скорости.
-Я на зеленый ехал, поворачивал, а он резко выехал. Мы даже не ожидали. И ему тоже горел зеленый. Я тронулся и он — вжиг, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» пожилой водитель. — Я ребенка не задавил, а сбил велосипед, на котором он ехал.
Очевидцы происшествия рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что, скорее всего, виновным признают водителя автомобиля, поскольку не пропусти пешехода, хоть и на двухколесном транспорте, но на зебре. А ребенку, конечно, следовало слезть с велика и катить его рядом.
-Мы стояли на красный. Ребенок неожиданно выехал на пешеходный переход, хоть ему и горел зеленый свет. Думаю, дедушка не успел среагировать на появление велосипедиста. Конечно, ребенка жалко, — рассказали свидетели ДТП. — Машина ударила велосипед, ребенок отлетел на капот, а потом упал на дорогу.
-И водитель виноват, и мальчик, который должен был слезть с велика и катить его пешком через перекресток, — отмечают очевидцы.
Полицейские вызвали на место происшествия родителей пострадавшего ребенка.
Водитель «Сузуки», сбивший юного велосипедиста
по пешеходному нужно идти а не ехать
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Согласна…но возможно это спасло мальчику жизнь….а если бы он шел, а пенсионер также бы дальше и поворачивал не смотря не на что…чтобы было ???
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Вы хоть правила почитайте. То что мальчик ехал по ПП и создало аварийную ситуацию. Велосипедистам запрещено ездить по пешеходным переходам.
Виноват велосипедист. На водителя вину не должны повешать. Все остальное впишется в ОСАГО, так как ТС является средством повышенной опасности и с водителя материальная ответственность не снимается в данном ДТП.
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Вот куда спрашивается в таком возрасте за руль садятся??? Пожилой возраст у человека, наверняка принимает какие либо медпрепараты, от которых притупляется реакция))) Мальчишке выздоровления, а дорогу нужно переходить пешком!
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К родителям пацана вопросы: почему он переезжал дорогу на велосипеде???? Он должен спешиться и перейти пешком. И что делал 10-летний пацан на дороге?
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Пенсионер за рулем — это страшно….
10 10
«19 августа в 11.30 на перекрестке улиц Кирова и Островского водитель Suzuki сбил 10-летнего мальчика, который переезжал на зеленый свет перекресток по ул. Островского по пешеходному переходу на велосипеде.
80-летний водитель поворачивал с Кирова на Островского тоже на зеленый.»
Бердск буквально захлестнула эпидемия аварий на зебре! Почему ни кого не удивляет, что ребенок был сбит на зебре + светофоре? Для Бердска переехать пешехода на зебре, да ещё и на светофоре — ЭТО УЖЕ НОРМА Бердска? Женщину, сбитую на микрорайоновской зебре, неделю назад все так быстро забыли? А ведь пострадавшая ещё из реанимации не успела выйти! Между прочим, если бы ребенок шёл пешком, то кто гарантирует, что его также как велик, не переехали машиной? Если кто не помнит женщина на ул Космической шла с коляской пешком и ей сломали позвоночник! Мать чудом вытолкнула коляску из-под машины, тем самым спасла хотя бы ребенку жизнь! Что нужно сделать в Бердске, чтобы людей в БЕРДСКЕ ПЕРЕСТАЛИ ДАВИТЬ НА ЗЕБРАХ и светофорах???
http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/19/364539-zhenshhinu-s-rebenkom-v-kolyaske-sbil-vaz-v-berdske
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Потому что пешеход то же должен убедиться в безопасности своего движения. А некоторые как камикадзе нацеливаются на авто и несуться со всей дури, считая, что раз они правы, то значит бессмертные. Наверняка пацан на скорости выскочил на переход прямо перед автомобилем, поэтому водитель и не успел затормозить. Стоял как то на светофоре, не успели начать движение как пешеход, потому что мне загорелся красный свет. Я то встал, а вот девочка лет 12 как стартанула на красный, визг тормозов, мат водилы, а девочка как неслась, так и продолжила дальше по Ленина чесать
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