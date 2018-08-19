Сбил мальчика на велосипеде 80-летний водитель Suzuki на пешеходном переходе в Бердске

В воскресенье, 19 августа, в 11.30 на пересечении улиц Кирова и Островского в Бердске водитель Suzuki сбил 12-летнего мальчика, который переезжал на зеленый свет перекресток по пешеходному переходу на велосипеде.

80-летний водитель поворачивал с Кирова на Островского ( в направлении ул. Спортивной) тоже на зеленый. От удара ребенок оказался на капоте и отлетел на проезжую часть.

Автомобиль переехал велосипед и практически раздавил его всмятку. Видимых травм у ребенка нет, но сидя в машине скорой помощи, он громко рыдает. Возможно, у него есть внутренние травмы. В 11.50 мальчика увезли в больницу — в отделение травматологии, что находится в Микрорайоне. Позже стало известно, что у него повреждена нога.

На месте работает экипаж областного ДПС и сотрудники бердской полиции полиция. Иномарка стоит посередине улицы. Мешает движению. Идет опрос свидетелей происшествия.

Пожилая супруга водителя в шоке. По ее словам, ребенок неожиданно выскочил на дорогу на велосипеде, когда они уже завершили поворот — ехали на небольшой скорости.

-Я на зеленый ехал, поворачивал, а он резко выехал. Мы даже не ожидали. И ему тоже горел зеленый. Я тронулся и он — вжиг, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» пожилой водитель. — Я ребенка не задавил, а сбил велосипед, на котором он ехал.

Очевидцы происшествия рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что, скорее всего, виновным признают водителя автомобиля, поскольку не пропусти пешехода, хоть и на двухколесном транспорте, но на зебре. А ребенку, конечно, следовало слезть с велика и катить его рядом.

-Мы стояли на красный. Ребенок неожиданно выехал на пешеходный переход, хоть ему и горел зеленый свет. Думаю, дедушка не успел среагировать на появление велосипедиста. Конечно, ребенка жалко, — рассказали свидетели ДТП. — Машина ударила велосипед, ребенок отлетел на капот, а потом упал на дорогу.

-И водитель виноват, и мальчик, который должен был слезть с велика и катить его пешком через перекресток, — отмечают очевидцы.

Полицейские вызвали на место происшествия родителей пострадавшего ребенка.