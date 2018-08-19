Розыск: Mercedes насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП в Новосибирске

19 августа в Новосибирске в 01.12 не установленный водитель на не установленном автомобиле (предположительно это был Мерседес темного цвета, с повреждениями передней правой части автомобиля) двигался по улице Связистов со стороны улицы Троллейная в сторону улицы Волховская и у дома 113 по улице Связистов совершил наезд на 41-летнюю женщину-пешехода (погибла на месте ДТП), переходившую проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, сообщает группа пропаганды ОГИБДД Новосибирска.

Очевидцев данного происшествия просим позвонить в ГИБДД по телефонам: 232-23-51, 232-23-35 или по 002.