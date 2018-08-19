Травников до 80 лет поднимет продолжительность жизни в Новосибирской области

Участники совещания рассмотрели вопросы организации работы областных исполнительных органов государственной власти нашего региона по реализации Указа. Речь шла о подготовке участия Новосибирской области в таких национальных проектах, как «Демография» и «Здравоохранение». В соответствии с майским Указом Президента № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» должны быть обеспечены следующие национальные цели:

– обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;

– повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, к 2030 году — до 80 лет.

Руководитель региона подчеркнул, что Правительством Новосибирской области налажено хорошее взаимодействие с федеральными органами власти. «По отзывам со стороны федеральных министерств – они действительно отмечают Новосибирскую область как достаточно чётко работающую в рамках формирования национальных проектов. Но мне бы хотелось, чтобы и наша региональная работа уже была насыщена конкретикой и мероприятиями», – отметил Андрей Травников.

К следующему заседанию Совета, которое пройдёт в сентябре, глава региона поручил членам Правительства Новосибирской области представить детальную, предметную проработку конкретных мероприятий и необходимых затрат в рамках реализации проектов нового «майского» Указа по приоритетным направлениям «Демография» и «Здравоохранение».

Кроме того, руководителям соответствующих министерств к сентябрьскому заседанию Совета Андрей Травников поручил подготовить предметные доклады по реализации мероприятий в рамках приоритетных направлений «Жильё и городская среда» (министерство строительство Новосибирской области) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (министерство транспорта и дорожного хозяйства НСО).

Для справки.

Совет по реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 был создан в конце мая этого года по решению главы региона Андрея Травникова. Он сам возглавил Совет. В Новосибирской области идёт активная работа по разработке Стратегии социально-экономического развития «Сибирское лидерство». Одно из направлений работы над Стратегией – выполнение задач, поставленных новым майским Указом Президента. На основании Указа уже сформирован пакет из 31 направления работ, которые распределены по трём стратегическим приоритетам: «Качество жизни человека», «Комфортная жизненная среда», «Экономическое развитие».

Приоритет «Качество жизни» включает в себя четыре направления: демография, здравоохранение, образование, культура. Приоритет «Комфортная жизненная среда» включает в себя три направления: «Жильё и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Приоритет «Экономическое развитие» состоит из шести направлений: наука, производительность труда и поддержка занятости, цифровая экономика, МСП и поддержка предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт, территориальное и пространственное развитие.

В целях реализации Указа сформированы национальные проекты, в том числе национальный проект «Демография». Этот проект носит межотраслевой характер, включает в себя вопросы социальной поддержки, занятости, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и состоит из пяти федеральных проектов.

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» должны быть реализованы следующие цели: снижение показателей смертности населения; ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; оптимизация работы таких организаций; увеличение объёма экспорта медицинских услуг не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом; завершение формирования сети национальных исследовательских медицинских центров.

В Новосибирской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» приняты в работу следующие региональные проекты: «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Медицинские кадры Новосибирской области», «Первичная медико-санитарная помощь», «Цифровой контур здравоохранения Новосибирской области» и «Экспорт медицинских услуг».