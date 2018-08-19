Травников до 80 лет поднимет продолжительность жизни в Новосибирской области

Участники совещания рассмотрели вопросы организации работы областных исполнительных органов государственной власти нашего региона по реализации Указа. Речь шла о подготовке участия Новосибирской области в таких национальных проектах, как «Демография» и «Здравоохранение». В соответствии с майским Указом Президента № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» должны быть обеспечены следующие национальные цели:
– обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;
– повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, к 2030 году — до 80 лет.
Руководитель региона подчеркнул, что Правительством Новосибирской области налажено хорошее взаимодействие с федеральными органами власти. «По отзывам со стороны федеральных министерств – они действительно отмечают Новосибирскую область как достаточно чётко работающую в рамках формирования национальных проектов. Но мне бы хотелось, чтобы и наша региональная работа уже была насыщена конкретикой и мероприятиями», – отметил Андрей Травников.
К следующему заседанию Совета, которое пройдёт в сентябре, глава региона поручил членам Правительства Новосибирской области представить детальную, предметную проработку конкретных мероприятий и необходимых затрат в рамках реализации проектов нового «майского» Указа по приоритетным направлениям «Демография» и «Здравоохранение».
Кроме того, руководителям соответствующих министерств к сентябрьскому заседанию Совета Андрей Травников поручил подготовить предметные доклады по реализации мероприятий в рамках приоритетных направлений «Жильё и городская среда» (министерство строительство Новосибирской области) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (министерство транспорта и дорожного хозяйства НСО).
Для справки.
Совет по реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 был создан в конце мая этого года по решению главы региона Андрея Травникова. Он сам возглавил Совет. В Новосибирской области идёт активная работа по разработке Стратегии социально-экономического развития «Сибирское лидерство». Одно из направлений работы над Стратегией – выполнение задач, поставленных новым майским Указом Президента. На основании Указа уже сформирован пакет из 31 направления работ, которые распределены по трём стратегическим приоритетам: «Качество жизни человека», «Комфортная жизненная среда», «Экономическое развитие».
Приоритет «Качество жизни» включает в себя четыре направления: демография, здравоохранение, образование, культура. Приоритет «Комфортная жизненная среда» включает в себя три направления: «Жильё и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Приоритет «Экономическое развитие» состоит из шести направлений: наука, производительность труда и поддержка занятости, цифровая экономика, МСП и поддержка предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт, территориальное и пространственное развитие.
В целях реализации Указа сформированы национальные проекты, в том числе национальный проект «Демография». Этот проект носит межотраслевой характер, включает в себя вопросы социальной поддержки, занятости, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и состоит из пяти федеральных проектов.
В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» должны быть реализованы следующие цели: снижение показателей смертности населения; ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; оптимизация работы таких организаций; увеличение объёма экспорта медицинских услуг не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом; завершение формирования сети национальных исследовательских медицинских центров.
В Новосибирской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» приняты в работу следующие региональные проекты: «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Медицинские кадры Новосибирской области», «Первичная медико-санитарная помощь», «Цифровой контур здравоохранения Новосибирской области» и «Экспорт медицинских услуг».
Сказочник
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Не верю! Очередная предвыборная ложь «засланного казачка».
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ну, сам Травников на губернаторских харчах и медицинским вип обслуживанием , с работой не бей лежачего ) вполне доживет и до 80…я в него верю…))
а для простых жителей ,как всегда ,наша реальная жизнь — лотерея на выживание …)
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Сам лично наверно будет переписывать свидетельства о рождении.
…
— У нас писарь в уезде был, в пачпортах год рождения одной только циферкой обозначал.
Чернила, шельмец, вишь, экономил.
Потом дело прояснилось, его в острог, а пачпорта переделывать уж не стали.
Документ все-таки.
Ефимцев, купец, третьего года рождения от рождества записан, Куликов — второго…
(Формула любви Марк Захаров, 1984)
…
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