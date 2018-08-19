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Травников до 80 лет поднимет продолжительность жизни в Новосибирской области

Врио губернатора намерен выполнить майский указ Владимира Путина об увеличении продолжительности жизни к 2030 году.

19.08.2018 Фото: НСО 4 коммент.

Травников до 80 лет поднимет продолжительность жизни в Новосибирской области

Врио губернатора Андрей Травников в Бердске

Глава региона Андрей Травников провёл заседание Совета по реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», сообщает сайт правительства региона.

Участники совещания рассмотрели вопросы организации работы областных исполнительных органов государственной власти нашего региона по реализации Указа. Речь шла о подготовке участия Новосибирской области в таких национальных проектах, как «Демография» и «Здравоохранение». В соответствии с майским Указом Президента № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» должны быть обеспечены следующие национальные цели:

– обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;

– повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, к 2030 году — до 80 лет.

Руководитель региона подчеркнул, что Правительством Новосибирской области налажено хорошее взаимодействие с федеральными органами власти. «По отзывам со стороны федеральных министерств – они действительно отмечают Новосибирскую область как достаточно чётко работающую в рамках формирования национальных проектов. Но мне бы хотелось, чтобы и наша региональная работа уже была насыщена конкретикой и мероприятиями», – отметил Андрей Травников.

К следующему заседанию Совета, которое пройдёт в сентябре, глава региона поручил членам Правительства Новосибирской области представить детальную, предметную проработку конкретных мероприятий и необходимых затрат в рамках реализации проектов нового «майского» Указа по приоритетным направлениям «Демография» и «Здравоохранение».

Кроме того, руководителям соответствующих министерств к сентябрьскому заседанию Совета Андрей Травников поручил подготовить предметные доклады по реализации мероприятий в рамках приоритетных направлений «Жильё и городская среда» (министерство строительство Новосибирской области) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (министерство транспорта и дорожного хозяйства НСО).

Для справки.

Совет по реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 был создан в конце мая этого года по решению главы региона Андрея Травникова. Он сам возглавил Совет. В Новосибирской области идёт активная работа по разработке Стратегии социально-экономического развития «Сибирское лидерство». Одно из направлений работы над Стратегией – выполнение задач, поставленных новым майским Указом Президента. На основании Указа уже сформирован пакет из 31 направления работ, которые распределены по трём стратегическим приоритетам: «Качество жизни человека», «Комфортная жизненная среда», «Экономическое развитие».

Приоритет «Качество жизни» включает в себя четыре направления: демография, здравоохранение, образование, культура. Приоритет «Комфортная жизненная среда» включает в себя три направления: «Жильё и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Приоритет «Экономическое развитие» состоит из шести направлений: наука, производительность труда и поддержка занятости, цифровая экономика, МСП и поддержка предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт, территориальное и пространственное развитие.

В целях реализации Указа сформированы национальные проекты, в том числе национальный проект «Демография». Этот проект носит межотраслевой характер, включает в себя вопросы социальной поддержки, занятости, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и состоит из пяти федеральных проектов.

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» должны быть реализованы следующие цели: снижение показателей смертности населения; ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; оптимизация работы таких организаций; увеличение объёма экспорта медицинских услуг не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом; завершение формирования сети национальных исследовательских медицинских центров.

В Новосибирской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» приняты в работу следующие региональные проекты: «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Медицинские кадры Новосибирской области», «Первичная медико-санитарная помощь», «Цифровой контур здравоохранения Новосибирской области» и «Экспорт медицинских услуг».


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Сказочник

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  2. житель Бердска

    Не верю! Очередная предвыборная ложь «засланного казачка». :-D :-D :-D

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  3. Аноним

    ну, сам Травников на губернаторских харчах и медицинским вип обслуживанием , с работой не бей лежачего ) вполне доживет и до 80…я в него верю…))
    а для простых жителей ,как всегда ,наша реальная жизнь — лотерея на выживание …)

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  4. Аноним

    Сам лично наверно будет переписывать свидетельства о рождении.

    — У нас писарь в уезде был, в пачпортах год рождения одной только циферкой обозначал.
    Чернила, шельмец, вишь, экономил.
    Потом дело прояснилось, его в острог, а пачпорта переделывать уж не стали.
    Документ все-таки.
    Ефимцев, купец, третьего года рождения от рождества записан, Куликов — второго…
    (Формула любви Марк Захаров, 1984)

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