И вновь про разметку на Лунной улице!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалИ вновь про разметку на Лунной улице! Прошло две недели, а подвижек по нанесению прерывистой линии нет! Чего-то долго решается такой простой вопрос. Очень прошу редакцию Курьера не оставлять этот вопрос. Оказывается развернуться за один прием машина не может посредине улицы! Перекресток пустой, машин почти нет, а мы жители почему-то законно не можем выехать со своего двора. Это как так получилось? Мэр поручил кому-то там разобраться, но видимо никто и не хочет. Хотелось бы получить внятный ответ, а может надо просить помощи у губернатора области, а что, вдруг он быстрее решит этот вопрос.

От редакции: Господин Совбанов неделю не берет трубку, у редакции к нему накопилось много вопросов, но у него очень много совещаний.