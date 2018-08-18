И вновь про разметку на Лунной улице!

Ситуация вышла из-под контроля: оптовые цены на бензин выросли на 7%
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За деньги угостят за семейным столом в День города жителей Бердска
Песков: экономика и финансы России стабильны вопреки санкциям США
Возмущен отсутствием публичного обсуждения разработки генплана депутат Бердска
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Дефицит пилотов: впервые набирает иностранных летчиков авиакомпания «Россия»
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Из-за изъятия сверхдоходов у крупного бизнеса дефолт ждет Россию
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