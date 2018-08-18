Мужчину с котенком снимали с дерева спасатели в Новосибирске

17 августа в 21:47-22:16 Первомайский районе на ул. Тенистая спасатели МАСС поехали спасать мужчину с котенком. Новосибирец снимал котенка и застрял на дереве. До приезда спасателей мужчина спустился с дерева самостоятельно. Снят с дерева котёнок и передан хозяйке, 1986 г.р.