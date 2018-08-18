Мужчину с котенком снимали с дерева спасатели в Новосибирске

За деньги угостят за семейным столом в День города жителей Бердска
Песков: экономика и финансы России стабильны вопреки санкциям США
Возмущен отсутствием публичного обсуждения разработки генплана депутат Бердска
Передавать персональные данные без ведома их владельцев хочет бизнес
Дефицит пилотов: впервые набирает иностранных летчиков авиакомпания «Россия»
Перевели из реанимации сбитую в ДТП на зебре женщину с коляской в Бердске
Из-за изъятия сверхдоходов у крупного бизнеса дефолт ждет Россию
Гонки на гидроциклах и массовый заплыв знаменуют праздник водных видов спорта в Бердске
Купол Капитолия за 642 млн рублей отремонтирует Россия в Гаване
Опасный башенный кран запретили эксплуатировать 60 дней судебные приставы в Бердске