Люди, вам инстаграмчик и шашлычок под коньячок дороже и интереснее детей?

две бабульки и, видимо, внук лет 2-3. Посадили ребенка в надувной круг и в воду кинули. Малыш напуган, явно не хочет в воду. Одна бабулька со злостью оттолкнула круг с малышом (типа ну-ка наслаждайся, тварь). Мальчик ещё больше орет. Бабулька начала ему в лицо плескать воду, чтоб успокоился. Малыш, конечно, не успокоился. Тут подлетела вторая бабулька и начала бить малыша по лицу и кричать: «хватит оррррааать!»
Картина №2:
мальчик не слушался и не вылазил на берег. Его отец пошёл к нему со словами «сейчас он там и останется!».
Вытащил ребенка. Всей семьей его напинали и ушли, оставив пацана одного.
Картины рандомные:
А сколько мамамаш со злостью отталкивали своих детей, которые их просто хотели обнять — мешают, твари мелкие, в соцсетях зависать и постить фоточки о чудном отдыхе с «любимой малюткой».
На просьбу ребенка отвечать «нах$й тебе это надо» — это вообще норма.
Зарисовки в поезде.
Мамаша и две очаровательные девочки, которые ведут себя милейшим образом, иногда попевая песенки типа «Катюша». Так их мамаша всю дорогу огрызалась на них, приговаривая, что выкинет их на ближайшей станции.
И ещё одна мамаша…нет…мразота с внешностью водяного из мультика «Летучий корабль», как если бы он стал трансом. С двумя сыновьями. Мальчуганы сидели всю дорогу, что называется, тише воды… Но мамаша постоянно орала (вот прям орала!) на них, что они задолбали шуметь. Младший прильнет к ней — она его оттолкнет со всей дури. Пацаны рисуют — ей надоело, она захотела жрать — карандаши полетели в лица мальчиков… и вообще что только в них не летало за поездку… А ещё эта бабища постоянно жрала. Всё. Подряд. Постоянно. Тут мальчики попросили поесть. Она
опять в крик: «да сколько можно жрать?! У вас там глисты что ли?!!!» Потом нажравшаяся рыбки с колбаской тварина заварила пацанам по дошираку.
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И вот два вопроса:
Вмешаешься — потом опять на своих детях и отыгрываются… А как не вмешиваться?
И люди, если вам так кайф обламывают собственные дети, нахрена вы их с собой тащите? Наймите няню, отправьте в лагерь — дайте детям побыть в нормальном обществе хоть пару недель. Хотя, опять же, как с няней и лагерем повезет. Но это уже совсем другая история.
Люди, если вам инстаграмчик и шашлычок под коньячок дороже и интереснее детей, а с резиной не те ощущения, то посетите гинеколога — там много всяких вариантов придумают.
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