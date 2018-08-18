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Люди, вам инстаграмчик и шашлычок под коньячок дороже и интереснее детей?

А Вы себя узнали?

18.08.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал албанец:

А Вы себя узнали?
Картина №1:

две бабульки и, видимо, внук лет 2-3. Посадили ребенка в надувной круг и в воду кинули. Малыш напуган, явно не хочет в воду. Одна бабулька со злостью оттолкнула круг с малышом (типа ну-ка наслаждайся, тварь). Мальчик ещё больше орет. Бабулька начала ему в лицо плескать воду, чтоб успокоился. Малыш, конечно, не успокоился. Тут подлетела вторая бабулька и начала бить малыша по лицу и кричать: «хватит оррррааать!»

Картина №2:

мальчик не слушался и не вылазил на берег. Его отец пошёл к нему со словами «сейчас он там и останется!».

Вытащил ребенка. Всей семьей его напинали и ушли, оставив пацана одного.

Картины рандомные:

А сколько мамамаш со злостью отталкивали своих детей, которые их просто хотели обнять — мешают, твари мелкие, в соцсетях зависать и постить фоточки о чудном отдыхе с «любимой малюткой».

На просьбу ребенка отвечать «нах$й тебе это надо» — это вообще норма.

Зарисовки в поезде.

Мамаша и две очаровательные девочки, которые ведут себя милейшим образом, иногда попевая песенки типа «Катюша». Так их мамаша всю дорогу огрызалась на них, приговаривая, что выкинет их на ближайшей станции.

И ещё одна мамаша…нет…мразота с внешностью водяного из мультика «Летучий корабль», как если бы он стал трансом. С двумя сыновьями. Мальчуганы сидели всю дорогу, что называется, тише воды… Но мамаша постоянно орала (вот прям орала!) на них, что они задолбали шуметь. Младший прильнет к ней — она его оттолкнет со всей дури. Пацаны рисуют — ей надоело, она захотела жрать — карандаши полетели в лица мальчиков… и вообще что только в них не летало за поездку… А ещё эта бабища постоянно жрала. Всё. Подряд. Постоянно. Тут мальчики попросили поесть. Она
опять в крик: «да сколько можно жрать?! У вас там глисты что ли?!!!» Потом нажравшаяся рыбки с колбаской тварина заварила пацанам по дошираку.

И вот два вопроса:

Вмешаешься — потом опять на своих детях и отыгрываются… А как не вмешиваться?

И люди, если вам так кайф обламывают собственные дети, нахрена вы их с собой тащите? Наймите няню, отправьте в лагерь — дайте детям побыть в нормальном обществе хоть пару недель. Хотя, опять же, как с няней и лагерем повезет. Но это уже совсем другая история.

Люди, если вам инстаграмчик и шашлычок под коньячок дороже и интереснее детей, а с резиной не те ощущения, то посетите гинеколога — там много всяких вариантов придумают.


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