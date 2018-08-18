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Где заправить фреон в холодильник?

У бабушки холодильник не работает.

18.08.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Светлана:
Нужна заправка фреон в холодильник. Подскажите, где можно сделать качественно и недорого. У бабушки холодильник не работает.


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