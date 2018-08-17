Российская попса — это нечто фатальное, как приговор всем нам

В рубрику «Сообщи свои новости» написалРоссийская попса — это нечто фатальное, как приговор всем нам. Уже лет 20-30 мы слушаем одно и то же, видим вечных бессмертных певцов и певуний — смысла нет перечислять. (Ротару уж лет семь разговаривает шёпотом, но «поёт» для лохов). Обидно, что «рулят» клоуны, типа Киркора, Баскова, няшки Михайлова (да простят меня дамы!). У «руля» российского ТВ стоят пофигисты, безбашенные клоуны, типа Эрнста. Пока они есть — мы вечное «быдло» для них.