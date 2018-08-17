Российская попса — это нечто фатальное, как приговор всем нам

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Я уже давно не слушаю российскую попсу. Только бердскую.
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20-30 лет одно и то же?)
Эрнст рулит Первым каналом с 1999 года)
Басковы , Киркоровы, Петросяны , Михайловы и им подобные все никак не могут слезть с «музыкального » олимпа …
и Путин уже 20 лет никак не может слезть с кремлевского трона…
однако, заело пластинку у всей страны )))
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