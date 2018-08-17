В рубрику «Сообщи свои новости» написалЯ удивляюсь нашим дорожно-строительным организациям!!!! Неужели у сотрудников ВООБЩЕ отсутствует зрение и склонность к анализу! Сейчас переходила улицу Ленина по пешеходному переходу от магазина «Алексеевский» к магазину «Лента». Столб со знаками с четной стороны поставили так, что пешеходам светофора не видно совсем. Причем ни с одной точки тротуара, я специально проверяла. Стоишь и не знаешь, 60 секунд или 10 секунд осталось до зеленого сигнала! Контроль за этими людьми существует?!