Утренний смог от администрации

В рубрику «Сообщи свои новости» написалНу что, друзья-сограждане, как вам сегодняшнийаромат горящей свалки? Неправда ли, более насыщенный, чем обычно? )))Вот-вот, цените «заботу» нынешнего мэра о нас с вами.Не надоело еще стотысячной публике безропотно вдыхать все эти отравляющие вещества?Или снова некоторые из вас начнут тут выкрикивать реплики в защиту и оправдание нынешней администрации, а точнее — временщиков, которым однозначно наплевать на нужды бердского народа.Так уже было при коррумпированной администрации Терепы… Но, даже при нем, Ставицкому — новому заместителю, удалось решить проблему «вулканической» деятельности местной свалки. Старожилы помнят этот дымящийся «Везувий». Дыма просто не стало, на последующие годы.

Нам сейчас пытаются втолковать, какой нынешний мэр хороший хозяйственник и т.п. Но, по сути, вся его деятельность только лишь из под палки областной власти или при еще каких-то ЧС.

В городе не делается толком ничего. Если на остановке Спортивной уже месяц, как написано слово из трех букв, то видимо это отражает реальное положение дел в нашем городе.