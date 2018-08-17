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Утренний смог от администрации

Не надоело еще стотысячной публике безропотно вдыхать все эти отравляющие вещества?

17.08.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вершинин:
Ну что, друзья-сограждане, как вам сегодняшний (вчерашний! друзья, ваши новости все ушли в спам! мы думали, вы нам не пишите! Простите — ваша редакция) аромат горящей свалки? Неправда ли, более насыщенный, чем обычно? )))
Вот-вот, цените «заботу» нынешнего мэра о нас с вами.
Не надоело еще стотысячной публике безропотно вдыхать все эти отравляющие вещества?
Или снова некоторые из вас начнут тут выкрикивать реплики в защиту и оправдание нынешней администрации, а точнее — временщиков, которым однозначно наплевать на нужды бердского народа.
Так уже было при коррумпированной администрации Терепы… Но, даже при нем, Ставицкому — новому заместителю, удалось решить проблему «вулканической» деятельности местной свалки. Старожилы помнят этот дымящийся «Везувий». Дыма просто не стало, на последующие годы.

Нам сейчас пытаются втолковать, какой нынешний мэр хороший хозяйственник и т.п. Но, по сути, вся его деятельность только лишь из под палки областной власти или при еще каких-то ЧС.
В городе не делается толком ничего. Если на остановке Спортивной уже месяц, как написано слово из трех букв, то видимо это отражает реальное положение дел в нашем городе.


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