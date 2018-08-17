Бензин растет и-за пересменки

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И снова любовь к народу и стране. Бывший зампред правительства России Аркадий Дворкович объяснил стремительный рост цен на бензин в мае сего года результатом «пересменки в правительстве». Мол, пока старые министры дембелевали, а новые бегали с заявлениями по отделам кадров, нефтяники вероломно воспользовались неразберихой и вырвались из загона.

Выясняется, что наше Правительство не располагает механизмами, регулирующими подобные ситуации. По словам курировавшего энергетику Дворковича, бензиновый рынок является «сложной системой сдержек и противовесов и требует ежедневного управления в ручном режиме». Видимо и Антимонопольной службе (ФАС) такой единый ценовой порыв участников конкурентного рынка показался вполне уместным. Да и крупнейшие нефтепереработчики, являющиеся компаниями с государственным участием, видимо, не часто обсуждают свои дерзкие планы с руководством

страны, а ждут удобных «пересменок».

Хорошо еще, что министры, поднятые по боевой тревоге, вовремя спохватились. В последний момент успели сомкнуть щиты и остановить атаку взбесившихся нефтяников. Но результаты мимолётной беспечности оказались страшны. Не для министров, конечно.

Помимо коварных нефтяников, «пересменкой в правительстве» в полной мере воспользовались также бессовестные стариканы, нагло повысившие себе пенсионный возраст. Отхватили свою долю и предприниматели, округлив НДС с восемнадцати непонятных до двадцати понятных процентов. Ну что тут поделать — недогляд! Стоило министрам ненадолго отвернуться, чтобы переставить стулья – и граждане устроили бардак, чисто малые дети.

Глаз да глаз за вами, дорогие россияне.