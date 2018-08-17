Как же нас ЛЮБИТ государство….Страховщики придумали гениальный способ вообще не платить по ОСАГО

В рубрику «Сообщи свои новости» написал

Страховщики придумали гениальный способ вообще не платить по ОСАГО.

Очередной проект поправок в законы об ОСАГО подготовлен Российским союзом автостраховщиков (РСА). Идея все та же: как бы брать с автолюбителей побольше, и отдавать… В идеале — вообще ничего не отдавать!

Достоянием СМИ стала идея страховщиков сделать так, чтобы о произошедшем ДТП автовладелец был обязан уведомить страховую компанию в течение пяти дней. Если позднее — «давай, до свиданья» со своими надеждами на компенсацию ущерба. Либо как хочешь доказывай клеркам страховой компании, что не уложился в срок по не зависящим от тебя причинам.

Сейчас, для справки, срок, в течение которого можно обратиться в страховую компанию по этому поводу, составляет три года. В РСА свою новеллу объясняют стройной, на первый взгляд, версией. Мол, пятидневный срок ограничит возможности для мошенничества.

—Норма позволит избежать случаев, когда убыток заявляется через год-полтора, что делают автоюристы или мошенники, — комментирует новацию исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Заметим, что «автоюристы» — это универсальный жупел, с которым функционеры РСА и непонятно откуда берущиеся на страницах СМИ «эксперты страхового рынка» очень любят бороться в публичных выступлениях. Раньше именно на «автоюристов» они списывали чуть ли не все проблемы, связанные с «убыточностью ОСАГО». Однако спустя полгода после начала санации «Росгосстраха» оказалось, что пресловутая убыточность целой отрасли страхования была вызвана всего-лишь тотальным «воровством» (по мнению нового топ-менеджмента страховщика) внутри этой

компании.

Казалось бы, пропагандистское пугало «автоюриста» следует закопать куда-нибудь поглубже, чтоб никто, не дай бог, не вспомнил о той разнузданной (и безосновательной, как выясняется) PR-компании, благодаря которой цены на полис ОСАГО выросли вдвое почти полтора года назад и обещают вырасти еще на 20%-30% в ближайшие месяцы. Ан нет: призрак «автоюризма» вновь запускают бродить по страницам СМИ ради достижения новых лоббистских целей респектабельного страхового сообщества.

Напомним, что в сентябре этого года Госдума будет рассматривать законопроекты Минфина по введению механизма перестрахования в ОСАГО и увеличению размера страховых сумм. Помимо проекта 5-дневного ограничения возможности обратиться за возмещением, страховое лобби намерено подсунуть депутатам еще и предложение разрешить использовать при ремонте авто в рамках ОСАГО уже изношенные детали! О том, что от этого ухудшиться качество ремонта машин и рванет вверх число ДТП, а так же резко вырастет количество угоняемых «на запчасти» авто, в РСА не печалятся.

Если же депутаты одобрят еще и 5-дневный лимит обращений за компенсациями по ОСАГО, страховым останется лишь научить сотрудников своих колл-центров и офисов грамотно отфутболивать под надуманными предлогами автовладельцев в течении этих пяти «критических дней». А далее жертвам ДТП, желающим получить возмещение по ОСАГО, будут отказывать в выплатах на основании «пропуска сроков уведомления компании-страховщика о произошедшем страховом случае». Остап Бендер обзавидовался бы!

https://www.avtovzglyad.ru%2Fobshestvo%2Fstrahovanie%2F2018-08-13-strahovschiki-pridumali-genialnyj-sposob-voobsche-ne-platit-po-osago