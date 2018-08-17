В больнице в кабинете гуляла мышь!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалГде у нас СЭС? Сегодня в бэмзовской поликлинике при выписки лекарств в 106 кабинете по полу спокойно гуляла маленькая мышка. Обработку медики у себя проводят? И это не первый раз уже.