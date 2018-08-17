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Добрый день. Просим опубликовать заметку в Курьере. Неужели у наших властей нет совсем уважения к жителям Южного? Неужели нельзя отгрейдеровать въезд с улицы Рогачева в Южный? как колдобины были в начале лета, так и до сих пор, ничего не изменилось, по этим ямам уже 40 тонные машины начали ездить на стройку школы. Совсем все разобьют. Скоро дети опять в школу пойдут по этой дороги. Уважаемые власти! повернитесь лицом к жителям Южного и сделайте что-нибудь с этим въездом. Хоть грейдером пройдите, да малость щебнем посыпьте. Сколько нам еще терпеть. Полное равнодушие со стороны властей.