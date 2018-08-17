Возмущен отсутствием публичного обсуждения разработки генплана депутат Бердска

Не одобрил первый этап проекта генерального плана Бердска член комиссии депутат горсовета депутатов Николай Сычев. По словам народного избранника, он кое-как сдержал себя и не проголосовал против данного этапа, а воздержался, хотя все члены комиссии выступили «за».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», СибНИИ градостроительства провело презентацию первого этапа проекта генерального плана Бердска 17 августа в бердской горадминистрации. Разработчики объяснили, что данный этап не содержит проектных предложений, он посвящен сбору и анализу исходных данных для разработки генплана. Все сведения о земле, объектах местного значения, функциональном зонировании, существующем землепользовании получены официальным путем из официальных источников. Представители СибНИИ градостроительства отметили, что в дальнейшем, в последующих этапах работы над генеральным планом еще неоднократно они будут коллегиально рассматривать различные варианты предложений, советоваться, учитывать мнение и общественности, и профессионалов, которые работают в исполнительной власти города Бердска.

После доклада Николай Сычев самым первым задал вопрос разработчикам генплана Бердска:

— Данные вы запрашивали без выезда на места, я так полагаю. Не смотрели состояния дел. Получили кабинетные данные. Чиновники вам дали информацию. Вы же даете данные по факту. А что происходит действительно? Есть земли сельхозназначения, а там оказывается около 30 га застроено жилыми домами. А вам чиновники дадут ответ, что это земли сельхозназначения. Уже информация неверная. То же самое и с Барышеским сельсоветом — там идет в районе поселка строительства, а дают все то же самое. Вы не отразили состояние дел на береговой линии, о состоянии земель Минобороны.

Начальник управления градостроительства Федор Каравайцев отметил, что сейчас рассматривается первый этап разработки плана градостроительства — сбор и обобщение исходных данных.

Автор видео Галина Панчева



По словам начальника отдела градостроительного планирования СибНИИ градостроительства Светланы Аникиной, их специалисты неоднократно выезжали на местность.

— Мы неоднократно выезжали в различные структурные подразделения, в том числе, в администрацию. Кроме того, присутствовали на территории и проводили ее визуальный анализ, как обстоят дела по факту. Специалисты выезжали на места раз в неделю, — отметила Аникина.

Николая Сычева поддержал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Он отметил, что нужно не просто получать материалы, работая в кабинетах. Нужно смотреть территорию Бердска в реальном времени и потом привязывать все это к сформированным документам, подчеркнул Захаров.

— Рекомендуем выезжать на места с нашими специалистами, комментарии которых могут лечь в предложения для формирования генерального плана, — акцентировал Владимир Николаевич.

Уже после презентации Николай Сычев высказал свое мнение по поводу разработки первого этапа генерального плана Бердска «Курьер. Среда. Бердск».

— Моя первая претензия — сбор данных выполнен кабинетным способом. Переписка состоялась. Собрали информацию из разных источников и сделали общее сочинение — первую книгу, первый этап отчета. Эти достоверные данные они не сравнили с фактическим положением дел. Второе, не провели публичное обсуждение первого этапа этих работ. Жители высказались бы. С народом нужно советоваться. А уже потом данный этап нужно было выносить на комиссию. Можно было бы обсуждать вопросы по ведомствам. Касается дело здравоохранения — встречайтесь с медработниками, культуры — встречайтесь с работниками культуры и изучайте все вопросы углубленно, был категоричен Николай Федорович.