КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-комнатную квартиру
Продам 3-комнатную квартиру
продам 1-ую квартиру
продам 1-ую квартиру
продам двухкомнатную квартиру
продам двухкомнатную квартиру
продам двухкомнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Песков: экономика и финансы России стабильны вопреки санкциям США

Возмущен отсутствием публичного обсуждения разработки генплана депутат Бердска

Передавать персональные данные без ведома их владельцев хочет бизнес

Дефицит пилотов: впервые набирает иностранных летчиков авиакомпания «Россия»

Перевели из реанимации сбитую в ДТП на зебре женщину с коляской в Бердске

Из-за изъятия сверхдоходов у крупного бизнеса дефолт ждет Россию

Гонки на гидроциклах и массовый заплыв знаменуют праздник водных видов спорта в Бердске

Купол Капитолия за 642 млн рублей отремонтирует Россия в Гаване

Опасный башенный кран запретили эксплуатировать 60 дней судебные приставы в Бердске

Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Возмущен отсутствием публичного обсуждения разработки генплана депутат Бердска

Николай Сычев полагает, что сбор данных выполнен кабинетным способом, и они могут различаться с фактическим состоянием дел. (ВИДЕО)

17.08.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Один комментарий

Возмущен отсутствием публичного обсуждения разработки генплана депутат Бердска

Депутат Николай Сычев уверен, что генеральный план Бердска нужно обсуждать публично на всех этапах его разработки

Не одобрил первый этап проекта генерального плана Бердска член комиссии депутат горсовета депутатов Николай Сычев. По словам народного избранника, он кое-как сдержал себя и не проголосовал против данного этапа, а воздержался, хотя все члены комиссии выступили «за».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», СибНИИ градостроительства провело презентацию первого этапа проекта генерального плана Бердска 17 августа в бердской горадминистрации. Разработчики объяснили, что данный этап не содержит проектных предложений, он посвящен сбору и анализу исходных данных для разработки генплана. Все сведения о земле, объектах местного значения, функциональном зонировании, существующем землепользовании получены официальным путем из официальных источников. Представители СибНИИ градостроительства отметили, что в дальнейшем, в последующих этапах работы над генеральным планом еще неоднократно они будут коллегиально рассматривать различные варианты предложений, советоваться, учитывать мнение и общественности, и профессионалов, которые работают в исполнительной власти города Бердска.

После доклада Николай Сычев самым первым задал вопрос разработчикам генплана Бердска:

— Данные вы запрашивали без выезда на места, я так полагаю. Не смотрели состояния дел. Получили кабинетные данные. Чиновники вам дали информацию. Вы же даете данные по факту. А что происходит действительно? Есть земли сельхозназначения, а там оказывается около 30 га застроено жилыми домами. А вам чиновники дадут ответ, что это земли сельхозназначения. Уже информация неверная. То же самое и с Барышеским сельсоветом — там идет в районе поселка строительства, а дают все то же самое. Вы не отразили состояние дел на береговой линии, о состоянии земель Минобороны.

Начальник управления градостроительства Федор Каравайцев отметил, что сейчас рассматривается первый этап разработки плана градостроительства — сбор и обобщение исходных данных.

Автор видео Галина Панчева

По словам начальника отдела градостроительного планирования СибНИИ градостроительства Светланы Аникиной, их специалисты неоднократно выезжали на местность.

— Мы неоднократно выезжали в различные структурные подразделения, в том числе, в администрацию. Кроме того, присутствовали на территории и проводили ее визуальный анализ, как обстоят дела по факту. Специалисты выезжали на места раз в неделю, — отметила Аникина.

Николая Сычева поддержал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Он отметил, что нужно не просто получать материалы, работая в кабинетах. Нужно смотреть территорию Бердска в реальном времени и потом привязывать все это к сформированным документам, подчеркнул Захаров.

— Рекомендуем выезжать на места с нашими специалистами, комментарии которых могут лечь в предложения для формирования генерального плана, — акцентировал Владимир Николаевич.

Уже после презентации Николай Сычев высказал свое мнение по поводу разработки первого этапа генерального плана Бердска «Курьер. Среда. Бердск».

— Моя первая претензия — сбор данных выполнен кабинетным способом. Переписка состоялась. Собрали информацию из разных источников и сделали общее сочинение — первую книгу, первый этап отчета. Эти достоверные данные они не сравнили с фактическим положением дел. Второе, не провели публичное обсуждение первого этапа этих работ. Жители высказались бы. С народом нужно советоваться. А уже потом данный этап нужно было выносить на комиссию. Можно было бы обсуждать вопросы по ведомствам. Касается дело здравоохранения — встречайтесь с медработниками, культуры — встречайтесь с работниками культуры и изучайте все вопросы углубленно, был категоричен Николай Федорович.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
За деньги угостят за семейным столом в День города жителей Бердска Песков: экономика и финансы России стабильны вопреки санкциям США Возмущен отсутствием публичного обсуждения разработки генплана депутат Бердска

(1) Комментарий

  1. Прораб

    Верно говорит депутат!

    Thumb up 1 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика