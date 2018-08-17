Возмущен отсутствием публичного обсуждения разработки генплана депутат Бердска

Депутат Николай Сычев уверен, что генеральный план Бердска нужно обсуждать публично на всех этапах его разработки
Не одобрил первый этап проекта генерального плана Бердска член комиссии депутат горсовета депутатов Николай Сычев. По словам народного избранника, он кое-как сдержал себя и не проголосовал против данного этапа, а воздержался, хотя все члены комиссии выступили «за».
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», СибНИИ градостроительства провело презентацию первого этапа проекта генерального плана Бердска 17 августа в бердской горадминистрации. Разработчики объяснили, что данный этап не содержит проектных предложений, он посвящен сбору и анализу исходных данных для разработки генплана. Все сведения о земле, объектах местного значения, функциональном зонировании, существующем землепользовании получены официальным путем из официальных источников. Представители СибНИИ градостроительства отметили, что в дальнейшем, в последующих этапах работы над генеральным планом еще неоднократно они будут коллегиально рассматривать различные варианты предложений, советоваться, учитывать мнение и общественности, и профессионалов, которые работают в исполнительной власти города Бердска.
После доклада Николай Сычев самым первым задал вопрос разработчикам генплана Бердска:
— Данные вы запрашивали без выезда на места, я так полагаю. Не смотрели состояния дел. Получили кабинетные данные. Чиновники вам дали информацию. Вы же даете данные по факту. А что происходит действительно? Есть земли сельхозназначения, а там оказывается около 30 га застроено жилыми домами. А вам чиновники дадут ответ, что это земли сельхозназначения. Уже информация неверная. То же самое и с Барышеским сельсоветом — там идет в районе поселка строительства, а дают все то же самое. Вы не отразили состояние дел на береговой линии, о состоянии земель Минобороны.
Начальник управления градостроительства Федор Каравайцев отметил, что сейчас рассматривается первый этап разработки плана градостроительства — сбор и обобщение исходных данных.
Автор видео Галина Панчева
По словам начальника отдела градостроительного планирования СибНИИ градостроительства Светланы Аникиной, их специалисты неоднократно выезжали на местность.
— Мы неоднократно выезжали в различные структурные подразделения, в том числе, в администрацию. Кроме того, присутствовали на территории и проводили ее визуальный анализ, как обстоят дела по факту. Специалисты выезжали на места раз в неделю, — отметила Аникина.
Николая Сычева поддержал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Он отметил, что нужно не просто получать материалы, работая в кабинетах. Нужно смотреть территорию Бердска в реальном времени и потом привязывать все это к сформированным документам, подчеркнул Захаров.
— Рекомендуем выезжать на места с нашими специалистами, комментарии которых могут лечь в предложения для формирования генерального плана, — акцентировал Владимир Николаевич.
Уже после презентации Николай Сычев высказал свое мнение по поводу разработки первого этапа генерального плана Бердска «Курьер. Среда. Бердск».
— Моя первая претензия — сбор данных выполнен кабинетным способом. Переписка состоялась. Собрали информацию из разных источников и сделали общее сочинение — первую книгу, первый этап отчета. Эти достоверные данные они не сравнили с фактическим положением дел. Второе, не провели публичное обсуждение первого этапа этих работ. Жители высказались бы. С народом нужно советоваться. А уже потом данный этап нужно было выносить на комиссию. Можно было бы обсуждать вопросы по ведомствам. Касается дело здравоохранения — встречайтесь с медработниками, культуры — встречайтесь с работниками культуры и изучайте все вопросы углубленно, был категоричен Николай Федорович.
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