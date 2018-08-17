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Передавать персональные данные без ведома их владельцев хочет бизнес

Отвечать за сохранность личных сведений будет компания, которая первоначально получила согласие человека на их обработку.

17.08.2018 Фото: Википедии Нет комментариев

Передавать персональные данные без ведома их владельцев хочет бизнес

Эксперты из IT-компаний, операторов связи и банков, входящих в автономную некоммерческую организацию «Цифровая экономика», разработали поправки, которые позволят бизнесу передавать персональные данные граждан без их ведома, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Согласно законопроекту, получив данные человека с его согласия, компания дальше сможет самостоятельно ими распоряжаться и передавать на обработку подрядчику без уведомления владельца. Подрядчик, в свою очередь, также сможет передавать информацию, но только уведомив компанию-заказчика. Отвечать за сохранность персональных данных будет компания, которая первоначально получила согласие человека на их обработку.

Фонд «Сколково» отправил поправки в рабочую группу по нормативному регулированию цифровой экономики. Она либо одобрит поправки, либо вернет на доработку.


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