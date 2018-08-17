Перевели из реанимации сбитую в ДТП на зебре женщину с коляской в Бердске

Женщину, которую сбил 70-летний водитель «Нивы» средь бела дня на пешеходном переходе пересечения улиц Космическая и Лунная вблизи ТЦ «Орбита» перевели в отделении травматологии. Сотрудника ГИБДД уже опросили пострадавшую.
-Пока женщину не переведут в другую больницу, сотрудники не смогут провести экспертизу причиненного вреда здоровью. Как только экспертизу проведут, дело передадут в следственный комитет Бердска, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» следователь полиции Светлана Гусельникова.
Сейчас женщина находится в сознании и рассказала сотрудникам ГИБДД об обстоятельствах случившегося 19 июня на пешеходном переходе. Почти неделю Юлия находится в отделении травматологии бердской ЦГБ.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на пересечении улиц Лунная и Космическая, в которой пострадала женщина с коляской. 70-летний водитель «Нивы» сбил женщину на пешеходном переходе вблизи ТЦ «Орбита». Пострадавшая не успела сделать пару шагов до тротуара, чтобы избежать трагедии. За пару секунд до столкновения с автомобилем, ребенка, находившегося в коляске, мама успела вытолкнуть на тротуар. Малыш не пострадал.
Женщина находилась в тяжелом состоянии в реанимации бердской больницы около двух недель. Почти неделю Юлия находится в отделении травматологии бердской ЦГБ.
На аппаратном совещании в мэрии глава Бердска Евгений Шестернин дал указание вице-мэру по строительству и городскому хозяйству и начальнику УЖКХ выяснить, является ли данное место концентрацией ДТП.
— Я думаю, надо дать поручение комиссии по безопасности дорожного движения проанализировать и понять: место ли это повышенной концентрации ДТП или трагическая случайность. Захарову (вице-мэру по строительству и городскому хозяйству, — прим. ред.) провести совещание по безопасности дорожного движения, Совбанову (начальнику УЖКХ, — прим. ред.) принять в этом активное участие, так как эксплуатация дорожного полотна — это ему не понаслышке известно. Понять, почему эта трагедия произошла, вина водителя сама собой подразумевается, и нам обеспечить в этом месте максимальную безопасность для пешеходов, — подчеркнул мэр.
О проделанной чиновниками работе читайте в ближайшее время.
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А в чем опасность этого перекрестка ? В его сложности? Если водятлы не внимательны, не знают ПДД или просто возраст уже не позволяет адекватно воспринимать дорожную обстановку …. как это поправить?
Уважаемая газета, уточните пожалуйста положил ли права на тумбочку дедушка совершивший наезд?
Иначе меру нужно проверять каждый переход…..причем сто раз в день…
На этом перекрестке вопрос решит только светофор (хотя нашим и светофор не панацея), но коль его не построили при ремонте Лунной, то его в этом году и не будет…
А я на этом переходе буду теперь три раза смотреть по сторонам, вдруг дедушка опять захочет заскочить к внучке
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