Перевели из реанимации сбитую в ДТП на зебре женщину с коляской в Бердске

Женщину, которую сбил 70-летний водитель «Нивы» средь бела дня на пешеходном переходе пересечения улиц Космическая и Лунная вблизи ТЦ «Орбита» перевели в отделении травматологии. Сотрудника ГИБДД уже опросили пострадавшую.

-Пока женщину не переведут в другую больницу, сотрудники не смогут провести экспертизу причиненного вреда здоровью. Как только экспертизу проведут, дело передадут в следственный комитет Бердска, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» следователь полиции Светлана Гусельникова.

Сейчас женщина находится в сознании и рассказала сотрудникам ГИБДД об обстоятельствах случившегося 19 июня на пешеходном переходе. Почти неделю Юлия находится в отделении травматологии бердской ЦГБ.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на пересечении улиц Лунная и Космическая, в которой пострадала женщина с коляской. 70-летний водитель «Нивы» сбил женщину на пешеходном переходе вблизи ТЦ «Орбита». Пострадавшая не успела сделать пару шагов до тротуара, чтобы избежать трагедии. За пару секунд до столкновения с автомобилем, ребенка, находившегося в коляске, мама успела вытолкнуть на тротуар. Малыш не пострадал.

Женщина находилась в тяжелом состоянии в реанимации бердской больницы около двух недель. Почти неделю Юлия находится в отделении травматологии бердской ЦГБ.

На аппаратном совещании в мэрии глава Бердска Евгений Шестернин дал указание вице-мэру по строительству и городскому хозяйству и начальнику УЖКХ выяснить, является ли данное место концентрацией ДТП.

— Я думаю, надо дать поручение комиссии по безопасности дорожного движения проанализировать и понять: место ли это повышенной концентрации ДТП или трагическая случайность. Захарову (вице-мэру по строительству и городскому хозяйству, — прим. ред.) провести совещание по безопасности дорожного движения, Совбанову (начальнику УЖКХ, — прим. ред.) принять в этом активное участие, так как эксплуатация дорожного полотна — это ему не понаслышке известно. Понять, почему эта трагедия произошла, вина водителя сама собой подразумевается, и нам обеспечить в этом месте максимальную безопасность для пешеходов, — подчеркнул мэр.

О проделанной чиновниками работе читайте в ближайшее время.