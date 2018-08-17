Купол Капитолия за 642 млн рублей отремонтирует Россия в Гаване

Управление делами президента России выбрало подрядчика на восстановление золотого покрытия купола Национального Капитолия в кубинской столице за 642 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок, передает РИА Новости.

Гавана в ноябре 2019 года отметит свой 500-летний юбилей. Капитолий был построен в 1929 году, и тридцать лет, до победы кубинской революции, в нем заседал парламент. По архитектуре напоминает одноименное здание в Вашингтоне, однако, как любят отмечать гиды на экскурсиях по Гаване, кубинцы гордятся тем, что их Капитолий оказался выше.

Закупка проводится у единственного подрядчика, при этом будущий исполнитель работ не раскрывается. Цена контракта – 642,4 миллиона рублей, источник финансирования – федеральный бюджет, следует из документов. Работы должны проводиться в два этапа: первый — с 15 августа по 15 ноября текущего года, второй — с середины ноября по 31 октября 2019 года.

Кроме того, на портале госзакупок содержится информация о выборе подрядчика по осуществлению строительного контроля в процессе восстановления золотого покрытия купола. Стоимость контракта – 10,85 миллиона рублей. Закупку Управделами президента проводило также у единственного поставщика, информация о нем не раскрывается.

В мае прошлого года предприятие «Госзагрансобственность» Управделами президента РФ проводило конкурс на выполнение проектных работ по восстановлению золотого покрытия купола Капитолия в Гаване с максимальной ценой контракта 20 миллионов рублей. Еще ранее Управделами заказывало за 2,4 миллиона рублей обмерно-обследовательские работы на куполе, чтобы выяснить техническое состояние его основных несущих конструкций.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко еще в 2016 году рассказала, что российские специалисты окажут содействие в реставрации гаванского Капитолия, в котором разместится Национальная ассамблея народной власти Кубы. По ее словам, о помощи попросили кубинские парламентарии.