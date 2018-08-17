КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-комнатную квартиру
Продам 3-комнатную квартиру
продам 1-ую квартиру
продам 1-ую квартиру
продам двухкомнатную квартиру
продам двухкомнатную квартиру
продам двухкомнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Песков: экономика и финансы России стабильны вопреки санкциям США

Возмущен отсутствием публичного обсуждения разработки генплана депутат Бердска

Передавать персональные данные без ведома их владельцев хочет бизнес

Дефицит пилотов: впервые набирает иностранных летчиков авиакомпания «Россия»

Перевели из реанимации сбитую в ДТП на зебре женщину с коляской в Бердске

Из-за изъятия сверхдоходов у крупного бизнеса дефолт ждет Россию

Гонки на гидроциклах и массовый заплыв знаменуют праздник водных видов спорта в Бердске

Купол Капитолия за 642 млн рублей отремонтирует Россия в Гаване

Опасный башенный кран запретили эксплуатировать 60 дней судебные приставы в Бердске

Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Купол Капитолия за 642 млн рублей отремонтирует Россия в Гаване

Помощи попросили кубинские парламентарии у российских коллег. В 2019 году столице Кубы исполняется 500 лет. Кубинцы гордятся тем, что их Капитолий выше, чем в Вашингтоне.

17.08.2018 Фото: Pixabay 2 коммент.

Купол Капитолия за 642 млн рублей отремонтирует Россия в Гаване

Гаванский Капитолий

Управление делами президента России выбрало подрядчика на восстановление золотого покрытия купола Национального Капитолия в кубинской столице за 642 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок, передает РИА Новости.

Гавана в ноябре 2019 года отметит свой 500-летний юбилей. Капитолий был построен в 1929 году, и тридцать лет, до победы кубинской революции, в нем заседал парламент. По архитектуре напоминает одноименное здание в Вашингтоне, однако, как любят отмечать гиды на экскурсиях по Гаване, кубинцы гордятся тем, что их Капитолий оказался выше.

Закупка проводится у единственного подрядчика, при этом будущий исполнитель работ не раскрывается. Цена контракта – 642,4 миллиона рублей, источник финансирования – федеральный бюджет, следует из документов. Работы должны проводиться в два этапа: первый — с 15 августа по 15 ноября текущего года, второй — с середины ноября по 31 октября 2019 года.

Кроме того, на портале госзакупок содержится информация о выборе подрядчика по осуществлению строительного контроля в процессе восстановления золотого покрытия купола. Стоимость контракта – 10,85 миллиона рублей. Закупку Управделами президента проводило также у единственного поставщика, информация о нем не раскрывается.

В мае прошлого года предприятие «Госзагрансобственность» Управделами президента РФ проводило конкурс на выполнение проектных работ по восстановлению золотого покрытия купола Капитолия в Гаване с максимальной ценой контракта 20 миллионов рублей. Еще ранее Управделами заказывало за 2,4 миллиона рублей обмерно-обследовательские работы на куполе, чтобы выяснить техническое состояние его основных несущих конструкций.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко еще в 2016 году рассказала, что российские специалисты окажут содействие в реставрации гаванского Капитолия, в котором разместится Национальная ассамблея народной власти Кубы. По ее словам, о помощи попросили кубинские парламентарии.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
За деньги угостят за семейным столом в День города жителей Бердска Песков: экономика и финансы России стабильны вопреки санкциям США Возмущен отсутствием публичного обсуждения разработки генплана депутат Бердска

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Лучшего применения деньгам российских налогоплательщиков найти было бы сложно.))
    Не на отечественные же больницы и школы,заводы и пенсии, право слово…)
    забирайте…А больным детям мы сами соберём, по смс…
    :-!

    Thumb up 2 Thumb down 0

    • Поросёнок Пётр

      Ну, что вы всё заладили со своими заводами, школами, больницами, зачем они нам нужны? *PARDON*
      Русский человек последнюю рубаху с себя снимет, жить будет в впроголодь и даже умрёт, но своему далёкому латиноамериканскому другу деньгами поможет и долги миллиардные простит, так уж мы устроены, это скрепа наша духовная ;)
      Надо бы ещё об африканцах позаботиться, вот ЦАР, нынче активно помогаем, деньгами, специалистами и пригожинскими наёмниками и это правильно, кто, если не мы? ;)

      Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика