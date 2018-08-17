После штрафа повесили паспорт объекта на стройке подрядчика Голубева в Бердске

Кафе и шашлычная не появятся рядом с домом №134 по ул. Красная Сибирь в Бердске. Теперь об этом жители могут узнать из паспорта объекта, недавно повешенного на заборе, огораживающем строительство.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», житель дома №134 возмутился, что рядом с ними ведется «незаконное строительство». Все потому что на заборе, огораживающем стройку, нет паспорта объекта. Он переживал, что в жилой зоне появится очередные шашлычная или кафе.

В управлении градостроительства ответили, что земельный участок, расположенный в районе дома № 134 по ул. Красная Сибирь, предоставлен в аренду ИП Кислевой А.А. для строительства объекта социально-бытового назначения. В отношении данного участка выдано разрешение на строительство «Комплекса зданий социально-бытового назначения». Первая очередь строительства – здание для оказания юридической помощи населению. Проектом предусмотрено строительство одноэтажного здания общей площадью 25, 2 кв.м.

Специалисты бердской горадминистрации совместно со специалистами административно-технической инспекции выявили нарушение правил благоустройства: отсутствие паспорта объекта строительства, который содержит информацию о застройщике, названии объекта, сроках строительства, контактах и другие необходимые сведения. Административно-техническая инспекция выписала протокол об административном правонарушении в отношении застройщика.

Из паспорта объекта следует, что заказчиком строительства «здания по оказания юридической помощи населению» является ИП Киселева А.А. Работы проводит подрядчик ИП Голубев В.А. Окончание строительных работ — в декабре 2018 года.