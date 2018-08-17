После штрафа повесили паспорт объекта на стройке подрядчика Голубева в Бердске

Строительство «здания по оказанию юридической помощи» ведется в живописном месте микрорайона
Кафе и шашлычная не появятся рядом с домом №134 по ул. Красная Сибирь в Бердске. Теперь об этом жители могут узнать из паспорта объекта, недавно повешенного на заборе, огораживающем строительство.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», житель дома №134 возмутился, что рядом с ними ведется «незаконное строительство». Все потому что на заборе, огораживающем стройку, нет паспорта объекта. Он переживал, что в жилой зоне появится очередные шашлычная или кафе.
В управлении градостроительства ответили, что земельный участок, расположенный в районе дома № 134 по ул. Красная Сибирь, предоставлен в аренду ИП Кислевой А.А. для строительства объекта социально-бытового назначения. В отношении данного участка выдано разрешение на строительство «Комплекса зданий социально-бытового назначения». Первая очередь строительства – здание для оказания юридической помощи населению. Проектом предусмотрено строительство одноэтажного здания общей площадью 25, 2 кв.м.
Специалисты бердской горадминистрации совместно со специалистами административно-технической инспекции выявили нарушение правил благоустройства: отсутствие паспорта объекта строительства, который содержит информацию о застройщике, названии объекта, сроках строительства, контактах и другие необходимые сведения. Административно-техническая инспекция выписала протокол об административном правонарушении в отношении застройщика.
Из паспорта объекта следует, что заказчиком строительства «здания по оказания юридической помощи населению» является ИП Киселева А.А. Работы проводит подрядчик ИП Голубев В.А. Окончание строительных работ — в декабре 2018 года.
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Когда же вы прекратите уродовать наш город всякими убогими киосками и павильонами далеко ходить не надо в радиусе ста метрах от прекрасного дворца культуры родина стоят стыд и срам. Возьмём конкретный пример за остановкой родина стоит сигаретный киоск на него и близлежащие без слез не посмотришь. Мэру вообще нет до этого дела?
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ну все, теперь жителям можно успокоиться: шашлычка поесть не удастся.
кстати, а что значит «очередная шашлычная»? а то я ни одной в бердске не знаю….
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